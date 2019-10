EEUU sanciona a 28 entidades chinas por sus abusos contra la minoría de los uigures

El Gobierno de Estados Unidos ha incluido en una "lista negra" de entidades que tienen prohibido hacer negocios con estadounidenses a 28 organismos y empresas chinas por sus presuntos abusos contra los uigures y otras minorías musulmanas.La decisión supone un nuevo episodio de la guerra comercial que mantienen las dos potencias.

Las entidades sancionadas "han estado implicadas en la puesta en marcha de una campaña de represión, detención arbitraria masiva y vigilancia con alta tecnología de China" contra los uigures, según un comunicado del Departamento estadounidense de Comercio.

Entre los sancionados figuran la Oficina de Seguridad Pública de la Región Autónoma Uigur de Sinkiang, así como otros 19 organismos estatales que dependen de éste.

También hay ocho empresas, incluidas Hikvision, Dahua Technology o Megvii Technology, dedicadas a la tecnología de reconocimiento facial. La inclusión en la "lista negra" impide a las entidades sancionadas adquirir productos de empresas estadounidenses sin el permiso expreso del Gobierno federal.

"Esta medida garantizará que nuestras tecnologías, fomentadas en un entorno de libertad individual y libre mercado, no se utilicen para reprimir a las poblaciones minoritarias indefensas", dijo en el secretario de Comercio de EEUU, Wilbur Ross, en el comunicado.El Gobierno de EEUU "no puede tolerar y no tolerará la brutal represión contra las minorías étnicas en China", añadió.

Según informes de organizaciones internacionales de derechos humanos, el Gobierno chino ha confinado en campos de "reeducación" hasta a dos millones de personas en Xinjiang, donde se encuentran asentadas las minorías chinas de confesión musulmana, entre las que la de los uigures es la más numerosa.