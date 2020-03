Los estudiantes universitarios se aglomeran en las playas de Miami pese al coronavirus

De nada han servido las recomendaciones de quedarse en casa para los estudiantes universitarios en Florida. Ajenos a la peligrosidad de la pandemia global, cientos de jóvenes, dispuestos a no perderse sus tradicionales fiestas de primavera -spring break- han llenado estos últimos días las playas, las discotecas y las fiestas en Miami Beach. En medio de imágenes de calles vacías y ciudades con el mínimo pulso en todo el mundo, sorprenden las fotografías de playas a reventar en Florida.

Las imágenes de jóvenes tomando sol y de juerga en los bares y los paseos marítimos se han viralizado al mismo tiempo que los usuarios de las redes sociales ponían su grito en el cielo.

"No queremos que se reúnan. Y veo que se están reuniendo, en las playas y en restaurantes". La advertencia llegaba el miércoles del presidente Donald Trump. En respuesta, el condado de Miami y la ciudad de Miami Beach están tomando medidas que intentan, no siempre con éxito, poner punto final a las vacaciones de primavera. "Ustedes no son invencibles", dijo el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, para añadir:"Tienen que pensar en la persona que está junto a ustedes y en aquellos que no conocen"."No es divertido y tiene consecuencias devastadoras", insistió.

BARES HASTA LAS 11 DE LA NOCHE

Miami ordenó entonces que, desde el martes a las 11 de la noche, los bares, clubes nocturnos y gimnasios cierren sus puertas hasta nuevo aviso y los restaurantes sólo vendan comida para llevar. También se prohibieron reuniones de más de 10 personas en parques y playas pero, por ejemplo, en la playa de South Beach, nadie parecía haberse enterado. Otra orden ejecutiva dictada este miércoles prohíbe el uso de bicicletas y patinetas compartidas.