Europa se prepara para endurecer las condiciones de viaje ante las nuevas variantes del coronavirus

Los países europeos se preparan para endurecer las condiciones de entrada a los viajeros ante las nuevas cepas del coronavirus, más contagiosas que la originaria. La UE ha pedido restringir los viajes no esenciales, aunque sin llegar a cerrar fronteras como en marzo pasado, como vía para frenar la propagación de unas variantes del covid-19 que han encendido todas las luces rojas. Los Veintisiete discutirán en los próximos días cómo restringir aún más los viajes considerados "no esenciales" dentro de la Unión Europea para atajar la propagación del virus. No obstante, lo harán con el compromiso de no cerrar las fronteras interiores para no dañar el mercado interior y proteger la economía.

Uno de los primeros países en anunciar nuevas medidas ha sido Francia, que a partir de este domingo 24 de enero pedirá una PCR negativa con una validez de menos de 72 horas a todos los viajeros europeos que quieran entrar en territorio francés. Así lo comunicó anoche el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la misma Cumbre de los Veintisiete dedicada al coronavirus. La medida excluirá los "viajes imprescindibles", según ha informado un comunicado del Elíseo expedido tras la cumbre, así como "a los trabajadores fronterizos y el transporte terrestre".

El pasado 14 de enero, Francia ya había tomado la decisión de exigir una PCR negativa a los viajeros de fuera de la UE, mientras que hace apenas una semana se adelantó el horario del toque de queda a las 18:00 horas, y, tal y como recoge 'Le Monde', el ministro de Salud francés, Olivier Véran, ha advertido de que el Gobierno "podría estar obligado a tomar medidas más duras".

Reino Unido estudia cerrar fronteras

En Europa, pero fuera de la UE, el Reino Unido está considerando la posibilidad de cerrar las fronteras ante la aparición de distintas variantes del coronavirus, según ha admitido este viernes el ministro de Medioambiente, George Eustice. "Siempre mantenemos estas cosas en revisión y los hemos considerado. Hay una preocupación en este momento por el número de variantes mutantes", ha dicho el ministro a la cadena Sky News al ser preguntado sobre un eventual cierre de las fronteras.

El Gobierno de Boris Johnson vetó recientemente todos los vuelos procedentes de Portugal y 14 países de América Latina, a raíz de la aparición de una cepa brasileña, y exige a todos los viajeros que entren en el país un test negativo de covid-19. Además, hace unas semanas, el Gobierno también vetó los viajes procedentes de Sudáfrica por la aparición allí de otra cepa. El Reino Unido mantiene fuertes restricciones de movimiento de la población, con el cierre de escuelas, ante el alto número de contagios y la situación crítica en los hospitales del país.