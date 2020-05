Un exfutbolista profesional turco mata a su hijo de 5 años con coronavirus

Un exfutbolista de primera división profesional turco y ahora jugador amateur, Cevher Toktas, estranguló a su hijo de cinco años en el hospital porque "no quería al niño", ingresado por coronavirus. Los hechos ocurrieron el 23 de abril pasado y, según confesó el propio futbolista 11 días después, cuando él y su hijo enfermo se quedaron a solas en la habitación del hospital, estranguló con un cojín al niño.

Estuvo apretando, dijo, durante 15 minutos. "Tuve un ataque de nervios después de estar encerrados juntos en la misma habitación durante dos horas. Le aguanté el cojín contra su cabeza durante 15 minutos. Convulsionaba. Sin embargo, seguí apretando", dijo Toktas a la policía, cuando fue a entregarse.

La declaración continuaba: "Llamé al doctor, y se llevaron a mi hijo a la unidad de cuidados intensivos. Estuvo allí durante una hora y media, y después recibí la notificación de que había muerto". En el hospital, por el alto número de casos, la muerte del niño de cinco años fue contabilizada por el coronavirus, y el funeral, celebrado de forma normal el día siguiente.

REMORDIMIENTOS

Toktas volvió a casa con el resto de su familia, pero lleno de remordimientos, después de algo más de una semana, fue a la policía a confesar.

Ahora está acusado de homicidio y su caso irá a juicio. "Estaba en casa sentado con mi mujer y pensé y me di cuenta que no estaba cómodo con la situación -continuó Toktas-. Por esto vine a comisaría. Tengo dos hijos. No tengo ningún problema mental. No tengo ningún problema ni con mi mujer ni con ningún otro niño. Entiendo que mi hijo no murió de forma normal. Esta es la verdad. Mi hijo no murió por una negligencia como fue primeramente estipulado. Yo maté a mi hijo".