La inteligencia de EEUU cree que China falsea a la baja sus datos de coronavirus

Un informe clasificado preparado por la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y presentado la semana pasada a la Casa Blanca asegura que China ha dado cifras falsas sobre contagios y muertes por coronavirus, minimizando ambos números. La agencia Bloomberg ha dado este miércoles la exclusiva sobre el documento, citando a tres fuentes anónimas del gobierno de Washington.

Aunque las fuentes no han querido comentar detalles sobre el informe han explicado que su núcleo es que los datos de China son intencionadamente incompletos. Dos de las tres fuentes han hablado directamente de datos falsos.

Públicamente China ha reconocido unos 82.000 casos detectados y 3.300 fallecidos. En EEUU ya hay más de 190.000 casos de Covid-19 y más de 4.000 muertos.

Bloomberg recuerda que otros países son también sospechosos de no estar ofreciendo públicamente toda la información, entre ellos Irán, Rusia, Indonesia o Corea del Sur. El foco de la atención, no obstante, está puesto en China, donde comenzó la pandemia.

Trump y Pence

La semana pasada, cuando EEUU superó a China en número de casos, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que no se sabe cuáles son los números de China. China te dice números y... simplemente no sabes. Horas después,no obstante, habló por teléfono con Xi Jinping y al día siguiente colgó un tuit expresando mucho respeto por el trabajo del líder chino en la crisis.

Just finished a very good conversation with President Xi of China. Discussed in great detail the CoronaVirus that is ravaging large parts of our Planet. China has been through much & has developed a strong understanding of the Virus. We are working closely together. Much respect!