Israel y Emiratos oficializan su nueva relación entre críticas palestinas

Ya es oficial. Israel y Emiratos Árabes Unidos han formalizado sus relaciones diplomáticas con la visita de la primera delegación emiratí al Estado hebreo. Los nuevos lazos entre ambos países se han concretado con cuatro acuerdos en los ámbitos de promoción y protección de inversiones, cooperación en ciencia y tecnología, aviación y exención de visados. De nuevo, los pactos de Abraham, mediados por EEUU, han sido el blanco de las críticas palestinas que presencian como sus históricos aliados árabes dan la espalda a su causa.

"Estamos haciendo historia de una forma que perdurará generaciones". Con estas palabras, el primer ministro israelí Binyamin Netanyahu ha dado la bienvenida a los emiratíes ministros de Economía, Abdulá bin Touq al-Mari, y de Asuntos Financieros, Obaid Humaid al-Tayer que han llegado acompañados del secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, desde Abu Dabi. "Creo que la visita de una delegación de tan alto nivel de los EAU mostrará a nuestros pueblos, la región y el mundo entero el beneficio de tener intercambios amistosos, pacíficos y normales", ha dicho el líder israelí.

Así Emiratos se convierte en el primer país árabe con acuerdo de exención de visados con el Estado judío, por lo que ciudadanos de ambos países pueden visitarse mutuamente sin necesidad de aprovación previa. Desde las redes, los palestinos han criticado el "doble rasero" de este privilegio para los emiratíes mientras a ellos no se les permite moverse con libertad dentro y fuera de los territorios ocupados. También se han aprobado 28 vuelos comerciales semanales que conectan Tel Aviv con las ciudades de Dubai y Abu Dabi.

FACILITAR LA ANEXIÓN

Poco han tardado en hacerse oír las críticas de la comunidad palestina, instalada en el olvido entre tantos aplausos árabes hacia Israel. "Los acuerdos bilaterales y las delegaciones que van y vienen le dan a la ocupación israelí una fuerza para escalar su agresión y sus crímenes contra el pueblo palestino y aumentar su intransigencia y arrogancia", ha dicho Wasel Abu Youssef, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, desde Ramala.

Israel and UAE agree on visa-free travel for nationals, but as a West Bank ID-holder (which is issued by the Israeli military) I can't go to Jerusalem or Gaza Strip to see my family or any of the coastal cities like Yafa, Haifa and Akka.



Yay for diplomatic wins though right? 🚮