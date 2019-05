Juan Guaidó visita a López en la embajada española

El ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, confirmó ayer que el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, y el líder opositor Leopoldo López mantuvieron un «encuentro rutinario» el domingo en la Embajada de España en Caracas, al tiempo que negó que este hecho convierta la legación diplomática en un «centro de la política venezolana». «Ayer, dentro de los contactos normales que mantiene nuestro embajador con todos los agentes en Venezuela, Guaidó visitó la embajada de España, estuvo allí y se encontró también, naturalmente, con el señor Leopoldo López», afirmó Borrell en la rueda de prensa posterior a la reunión de jefes de la diplomacia de los Veintiocho.

Borrell explicó que la Embajada de España en Venezuela «es pequeña» y que por eso «naturalmente» Guaidó y López «se vieron». «Pero nosotros no le damos más trascendencia», apuntó. Además, el ministro de Asuntos Exteriores señalo que no cree que la embajada española se convierta por ello en «un centro de la política venezolana». «El hecho de que el señor Leopoldo López esté allí no quiere decir que el embajador deje de desarrollar las actividades que normalmente desarrolla», subrayó.

Por otro lado, un general venezolano pidió al Ejército que se levante contra el presidente Nicolás Maduro. Ramón Rangel, quien se identificó en un vídeo como general de la Fuerza Aérea, afirma que el Gobierno venezolano está controlado por la «dictadura comunista» de Cuba. «Tenemos que encontrar una manera de deshacernos del miedo, salir a las calles, protestar y buscar una unión militar para cambiar este sistema político», dijo Rangel, de civil y con una copia de la Constitución en su mano. «Es hora de levantarse», afirma. No es el primer militar de alto rango que se manifiesta contra Maduro; los que lo ha hecho han huido del país. Pero de momento, y a pesar de un puñado de deserciones, todo indica que Maduro mantiene unida a la cúpula militar del país.

Poco después de aparecer el vídeo en Youtube, el comandante de la Fuerza Aérea Pedro Juliac publicó una fotografía de Rangel en Twitter en la que aparecía la frase: «Traidor al pueblo venezolano y a la revolución». Rangel es un oficial militar activo que huyó a Colombia el mes pasado, según una fuente cercana al Ejército de Venezuela.