López Obrador afirma que se reestablecerá el abasto de gasolina

El cambio en el modelo de suministro de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha afectado a varios estados en México que se han quedados escasos de gasolina. Esto ha provocado que cientos de personas hagan enormes filas para abastecerse de gasolina, realizando compras de pánico.

El sábado el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mandó un mensaje a la nación en el que indicó que “poco a poco” se reestablecerá el suministro e invitó a la población a que consuman solamente lo necesario.

"Poco a poco se irá normalizando la situación. Les pido que no caigamos en pánico, en compras precipitadas. Si tienen combustible no se preocupen, no se va a acabar la gasolina, administren lo que tienen".

Cabe señalar que se cerraron los ductos que transportaban el hidrocarburo y ahora se realiza por medio de pipas para evitar el ‘huachicol’.

"No consuman más de lo necesario para que de esta forma podamos regularizar el abasto en la Ciudad de México y en todo el país. Vamos a resolver este problema", comentó.

Además, López Obrador afirmó que existe suficiente gasolina para todo el país y de paso, desmintió una nota del Wall Street Journal en el que aseveró que México estaba comprando menos combustible a los Estados Unidos.

"Desgraciadamente no, estamos comprando más y el desbasto es por el combate al 'huachicol' pero parece que ese periódico no hizo una investigación suficiente", concluyó.