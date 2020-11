Al menos 10 muertos en un ataque armado en la Universidad de Kabul

Varios hombres armados han entrado en la Universidad de Kabul, capital de Afganistán, este lunes y han abierto fuego contra estudiantes y profesores, provocando la muerte de por lo menos 10 estudiantes y varios heridos, según una fuente gobernamental. La policía trata de neutralizar a los hombres armados, cuya identidad se desconoce, al igual que el motivo del ataque.

El asalto comenzó a primera hora de la mañana cuando "varios enemigos de Afganistán" entraron en el campus de la universidad, donde cientos de estudiantes se encontraban en clase, explicó en un comunicado el portavoz del Ministerio de Interior, Tariq Arian. Los asaltantes irrumpieron en una de las aulas y abrieron fuego.

Las fuerzas de seguridad están controlando la situación en la universidad y han cortado todas las vías de acceso al campus, donde cientos de estudiantes acudían a clase. La policía está haciendo todo lo posible para "eliminar a los terroristas" y "prevenir cualquier daño a los estudiantes universitarios" y al resto de personal en el campus, añadió Tariq Arian.

Los talibanes afirmaron que no están implicados en esta intrusión. Por ahora ningún grupo insurgente ha reivindicado la autoría del ataque.

CAOS EN LA UNIVERSIDAD

Los estudiantes hablaron de caos y confusión cuando comenzaron los disparos. Inundaron las redes sociales de vídeos mostrando jóvenes saltando muros y huyendo del recinto del establecimiento escolar, mientras de fondo se escuchaban los disparos.

#VIDEO Deeply saddened to learn the news of terror attack on #KabulUniversity according to #Afghan Sources at least 20 people were killed and over 40 more were wounded in #kabuluniversityattack .attacks on students and academic area is inhumane and barbaric act pic.twitter.com/uhZUmSa7Nz