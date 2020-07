Al menos 45 detenidos en protestas contra Trump en EEUU

La policía de Seattle dispersó el sábado a última hora de la tarde con granadas lacrimógenas y gas pimienta a manifestantes que prendieron fuego a remolques de construcción en las afueras de una cárcel juvenil, en medio de protestas por la intención del presidente Donald Trump de "aumentar" el número de agentes federales en las principales ciudades.

Durante las protestas se escucharon pequeñas y reiteradas detonaciones y una columna de humo se elevó desde un área donde los manifestantes habían prendido fuego a los remolques. Algunos manifestanets utilizaron paraguas para protegerse del gas pimienta.

"La policía ha realizado 45 detenciones en relación con los disturbios en el distrito este. Un total de 21 agentess sufrieron heridas después de ser golpeados con ladrillos, piedras y otros explosivos", ha explicado la policía de Seattle a través de su cuenta de Twitter.

Los disturbios en Seattle, la capital del estado de Washington, en el extremo noroeste del país, estallaron después de que ayer por la mañana la policía y agentes federales intentaron dispersar con gases lacrimógenos otra protestas en Portland, más al sur. La ciudad, la más grande del estado de Oregón, ha sido escenario de protestas nocturnas contra el racismo y la brutalidad policial desde hace casi dos meses, tras la muerte a manos de la policía del afroamericano George Floyd en Minnesota.

Milicia rival

También ayer, tres miembros de una milicia negra recibieron heridas leves de armas de fuego en Louisville, Kentucky, en una protesta del movimiento 'Black Lives Matter'. El origen de la protesta fue la muerte tambíen por la policía de una mujer negra mientras dormía en su casa. La policía antidisturbios fue movilizada para interponerse entre los manifestantes y miembros de una milicia rival de extrema derecha fuertemente armados.

"No me gusta lo que está sucediendo aquí, lo que Trump está haciendo", dijo Mike Shikany, un ingeniero aeroespacial de 55 años. Daniel Douglas, un informático de 31 años, llevaba una mochila en la que había escrit: "Los federales manténerse fuera". "No queremos que los federales ocupen nuestra ciudad y aterroricen a nuestras comunidades", explicó.

Trump, en plena campaña para ser reelegido en noviembre basada en el eslogan "ley y orden", anunció el pasado miércoles el reforzamiento de la presencia de agentes federales en diversos puntos críticos del país.