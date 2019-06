Muere el ministro de Defensa de Perú a causa de un paro cardiaco

El ministro de Defensa de Perú, José Huerta, falleció en un hospital de la región Amazonas, en la frontera con Ecuador, donde había sido trasladado tras desvanecerse cuando cumplía una visita de trabajo en la zona, dijo el Gobierno.

Huerta, de 71 años y que había asumido la cartera en abril del año pasado, estaba visitando puestos de control de vigilancia y control territorial en el distrito del Cenepa, según un comunicado del Ministerio de Defensa y de acuerdo a la información de medios locales, el ministro habría fallecido de un paro cardiaco en el hospital de la región, donde fue llevado de urgencia en un helicóptero militar.

Con profundo pesar, expresamos nuestras más sentidas condolencias por el repentino fallecimiento del ministro de Defensa, José Huerta Torres, mientras trabajaba incansablemente por el país, al que amaba profundamente y al que le otorgó hasta el último minuto de su vida. pic.twitter.com/4hiXjHBGuH MINDEF PERU (@MindefPeru) 24 de junio de 2019

Huerta estuvo la semana pasada en medio de una polémica en Perú, después de que miembros del Ejército usaron un mandil rosado en apoyo de una campaña del gobierno para reducir la violencia contra la mujer, en un país tradicionalmente machista.

Estas prendas no denigran para nada el uniforme de las Fuerzas Armadas. No se denigra, es parte de una campaña (...) Esa es mi opinión como ministro de Estado y acá no va a haber persona que vaya a ser castigada, sancionada ni cuestionada por esta situación, expresó a la prensa.

Apoyan a su familia

Nuestra más sentida solidaridad con la familia del Ministro de Defensa José Huerta, comprometido integrante de nuestro gabinete, destacado militar y hombre entregado al servicio de nuestra patria. Descansa en paz, apreciado José, dijo el primer ministro Salvador del Solar, a través del Twitter.

Mientras que el presidente de Perú, Martín Vizcarra, señaló en la misma red social: "Lamento profundamente el fallecimiento del ministro de Defensa José Huerta, quien nos ha dejado sirviendo a su Patria".

Lamento profundamente el fallecimiento del ministro de Defensa José Huerta, quien nos ha dejado sirviendo a su Patria. Esta es una noticia dolorosa y que nos apena profundamente. Mis sentidas condolencias a la familia. Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) 24 de junio de 2019