El 'Ocean Viking' con 356 inmigrantes a bordo espera autorización para atracar en Italia o Malta

El "Ocean Viking", el barco fletado por Médicos sin Fronteras (MSF) y SOS Méditerranée que lleva a 356 inmigrantes rescatados frente a las costas libias, se encuentra próximo a las aguas de Italia y Malta, a la espera de que uno de los dos países le autorice a desembarcar. Sophie Rahal, una de las responsables de SOS Méditerranée, ha dicho a Efe que Italia no les ha respondido a la nueva demanda que le hicieron el jueves para poder atracar en uno de sus puertos, mientras que Malta les ha dicho que no es su competencia, ya que los rescates se produjeron fuera de las aguas de su responsabilidad.

El "Ocean Viking", que está parado en alta mar entre Malta y Sicilia, no se ha puesto en contacto con ningún otro país porque "si se aplica el derecho internacional" y el principio del puerto seguro más próximo, debería ser alguno de esos dos el que lo acogiera. Rahal ha afirmado que no es una cuestión de su responsabilidad pronunciarse sobre un eventual reparto de los inmigrantes que hay en el interior entre varios países europeos, como se ha acordado para el "Open Arms", puesto que "son decisiones que se toman a nivel político". Pero ha recordado que algunas personas llevan ya una semana en el "Ocean Viking", ya que el primero de los cuatro rescates que realizó sucedió el viernes 9, y aunque tengan víveres y agua todavía para varios días, insistió en que la situación no debería prolongarse.

NIÑOS SOLOS

"Todas las personas rescatadas estuvieron expuestos a altas temperaturas durante la travesía y permanecieron en el bote dos o tres días sin agua y sin comida", ha explicado, por su lado, la responsable de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras (MSF), Raquel González, quien ha recordado que proceden de Libia y "han vivido experiencias horribles", tal y como han podido escuchar por sus testimonios. MSF ha expresado su preocupación por la situación de los 103 menores que viajan en el buque, de los cuales 92 son niños que están solos, sin un adulto de referencia.

"La situación en Libia es dantesca", ha denunciado González, quien ha lamentado que la UE haya delegado en ese país desde mediados del 2018 la gestión de la coordinación de los rescates, que antes hacía Italia. Desde esa fecha, "la colaboración ha desaparecido, las disputas políticas son algo habitual y se ha criminalizado a las oenegés que realizan rescates", ha expuesto la responsable de MSF.