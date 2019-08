Open Arms rechaza la oferta de Sánchez de ir a Algeciras

La oenegé Proactiva Open Arms ha rechazado este domingo la oferta del Gobierno de Pedro Sánchez de que Algeciras sea el puerto de acogida al barco 'Open Arms', que lleva 17 días con más de un centener de migrantes a la espera de un puerto seguro.

Una portavoz de Open Arms ha declarado a este diario: "No aceptamos España como destino. No podemos poner en peligro de todas estas personas y de la tripulación. Necesitan desembarcar ya". "Estamos -ha añadido esta fuente- en un momento de emergencia humanitaria y no podemos afrontar seis días más de navegación".

El mismo fundador de Open Arms, Òscar Camps, argumentó la negativa de la oenegé con un mensaje directo a Sánchez a través de Twitter: "Después de 26 días de misión, 17 de espera con 134 personas a bordo, una resolución judicial a favor y 6 países dispuestos acoger, ¿quiere que naveguemos 950 millas, unos 5 días más, a Algeciras, el puerto más lejano del Mediterraneo, con una situación insostenible a bordo?

Después de 26 días de misión, 17 de espera con 134 personas a bordo, una resolución judicial a favor y 6 países dispuestos acoger, ¿quiere que naveguemos 950 millas, unos 5 días más, a Algeciras, el puerto más lejano del Mediterraneo, con una situación insostenible a bordo? pic.twitter.com/0wTh16VZhj — Oscar Camps (@campsoscar) 18 de agosto de 2019

Tras rechazar la oferta del Ejecutivo español, Open Arms ha recibido una orden del centro de coordinación marítimo España de dirigirse al Puerto de Algeciras. Según fuentes de la oenegé, la entidad ha solicitado confirmación de esta información. "El capitán y nuestros asesores legales están intentando conocer los detalles de la orden e informan al centro de coordinación de la situación en el buque como para emprender la travesía", ha detallado una portavoz, informa Julia Camacho.

La decisión del Ejecutivo español había llegado después de la persistente negativa del ministro italiano Matteo Salvini, quien se niega a abrir el puerto de Lampedusa, ante el que se halla fondeada la nave, para desembarcar a las personas rescatadas por la oenegé en aguas del Mediterráneo central.

En una nota difundida por la Moncloa, el Gobierno sostiene que ha tomado esta iniciativa ante la "situación de emergencia" que se vive en el barco y la "inconcebible respuesta de las autoridades italianas, y en concreto de su ministro de Interior, Matteo Salvini" y las "dificultades expuestas por otros países del Mediterráneo central".

"Los puertos españoles no son ni los más cercanos ni los más seguros para el 'Open Arms', como los propios responsables del buque han repetido estos días, pero en estos momentos España es el único país dispuesto a acogerlo en el marco de una solución europea", añade el comunicado.

ACTUACIÓN CONTRA ITALIA

Asimismo, el Gobierno ha advertido de que está considerando actuar contra Italia "ante la Unión Europea o ante las instituciones garantes de los derechos humanos y del derecho marítimo internacional", según ha avisado en otra nota el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

En concreto, España denuncia la "reiterada negativa" de Salvini a autorizar el desembarco de los migrantes pese a la "situación crítica" de la que ha informado el capitán del barco y que "puede conducir a que no pueda mantener su autoridad a bordo".

En un mensaje publicado en Twitter, Sánchez ha instado a establecer "una solución europea, ordenada y solidaria" ante el reto migratorio, tras subrayar que "España siempre actúa ante emergencias humanitarias".

He indicado que se habilite el puerto de Algeciras para recibir al #OpenArms. España siempre actúa ante emergencias humanitarias. Es necesario establecer una solución europea, ordenada y solidaria, liderando el reto migratorio con los valores de progreso y humanismo de la #UE. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 18 de agosto de 2019

Salvini ha celebrado el anuncio del Gobierno español. "Una buena noticia. Quien resiste, vence. Solo contra todos (...). El Gobierno español abre los puertos", ha destacado Salvini en un vídeo publicado en sus redes sociales.

La Spagna apre i porti agli immigrati della ONG #OpenArms.

Bene!

Chi la dura la vince.



🔴 LIVE 👉 https://t.co/lhE1KjOKqk pic.twitter.com/h5RDc6p65t — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 18 de agosto de 2019

El ministro italiano ha ironizado sobre las críticas en prensa y de la clase política ante su negativa a abrir los puertos italianos a los rescatados. "Salvini es horrible, malo, racista; es responsable de todo (...). Este domingo me he despertado con un mensaje del Open Arms en el que hablan del miserable ministro Salvini, de una vergüenza mundial", ha señalado.

Además, ha reiterado sus señalamientos desmintiendo que haya una emergencia médico-sanitaria a bordo de la embarcación y se ha burlado de la visita del actor estadounidense Richard Gere al buque. "Bonitas vacaciones en un velero en Italia", ha indicado.

"Si tengo que terminar en prisión por defender la seguridad de mi país lo haré con la cabeza alta", ha remachado el ministro y líder del partido ultraderechista Liga, inmerso en una crisis política por sus diferencias con su principal socio de gobierno, el Movimiento 5 Estrellas.

El 'Open Arms' lleva cuatro días en aguas italianas después de que un tribunal administrativo de Roma suspendiera el decreto impulsado por Salvini en contra de las oenegés de salvamento de migrantes. Este sábado, el ministro del Interior italiano accedió "a su pesar" a desembarcar a los 27 menores no acompañados que se encontraban a bordo después de que se lo reclamase por segunda vez el primer ministro, Giuseppe Conte.