Polémica por el nombramiento como ministra de la Mujer de la sobrina nieta de Pinochet

"Estoy seguro que tenemos un gran equipo", dijo el presidente chileno Sebastián Piñera al tomar juramento a Macarena Santelices, su flamante ministra de la Mujer y Equidad de Género. El magnate aseguró que con la llegada de Santelices al Gobierno de derechas no hacía más que "enfatizar el compromiso con una sociedad con total y absoluta igualdad de derechos, deberes y oportunidades entre hombres y mujeres". La polémica estalló de inmediato. La nueva ministra no solo ha elogiado la represión policial durante el estallido social. Se trata de la sobrina nieta del dictador Augusto Pinochet y, por sobre todo, tiene un buen recuerdo de la obra de su tío abuelo.

"Yo creo que la vida está hecha de rigor, y yo soy hija del mérito. No he tenido los cargos por ser hija o nieta de alguien", suele decir esta ex presentadora de televisión de 41 años. Ella, ha insistido, es resultado del esfuerzo personal. Pero en sus declaraciones nunca se olvida del linaje familiar. "No podemos desconocer lo bueno del régimen militar", le ha dicho al diario 'El Mercurio'. Entre 1973 y 1990 hubo "muchos avances económicos". La supervivencia de la matriz pinochetista en 30 años de democracia es considerada el principal motivo de las protestas que comenzaron en octubre y solo se frenaron con el coronavirus.

Macarena Santelices nueva ministra del @MinMujeryEG sobrina nieta de Pinochet, apoyó la dictadura y todas las violaciones a los derechos humanos, la violencia política sexual hacía mujeres, entre otras. Esto solo viene a profundizar el proceso de impugnación al mal gobierno. pic.twitter.com/2ZjyjdWKO3 — marcela castro (@castromarcea) May 6, 2020

Santelices ha salido a respaldar la acción de la policía militarizada (Carabineros), responsable, según los organismos de derechos humanos chilenos e internacionales, de decenas de muertes, torturas y 300 lesiones oculares como consecuencia de los disparos indiscriminados contra la población que salió a las calles hasta principios de marzo. Cuando no estaba en su horizonte llegar al Gobierno, la ministra calificaba de "circo" a las denuncias. "Ahora Amnistía Internacional @AmnistiaOnline siguen justificando la destrucción de Chile". En ese momento, Santelices le reprochaba a Piñera su falta de dureza para enfrentar las movilizaciones. "Esperábamos del presidente Piñera más carácter y compromiso con las Fuerzas Armadas". También expresó su rechazo a un plebiscito para erradicar la Constitución que la dictadura diseñó a imagen y semejanza de Pinochet. "Las demandas sociales no se solucionan con la reforma".

Grande!!! Ana Gabriel: “no permitamos que este país también caiga en manos de unos pocos” refiriéndose a Latinoamérica. Por eso con fuerza #Rechazo salvemos Chile no puede pasar lo mismo que en Venezuela, Bolivia y Ecuador en que a través de la reforma provocaron un caos total pic.twitter.com/o2mkIbRN4w — Macarena Santelices (@macasante) February 26, 2020

Pedido de dimisión

Mujeres representantes de todos los partidos de oposición rechazaron el nombramiento y lo calificaron de una provocación. "La designación debe ser reconsiderada". La presencia de Santelices en un cargo para el cual, subrayaron, carece de "antecedentes" puede "costar vidas". La actriz e integrante de la Red de Actrices Chilenas (RAACH) expresó también indignación. "No hay espacio posible para semejante violencia contra nosotras las mujeres". Por su parte, la Asamblea Feminista Plurinacional recordó que Piñera, quien tiene una popularidad de menos del 20%, "ha mostrado un pésimo e improvisado manejo del incremento de la violencia machista e intrafamiliar, al no considerar políticas y medidas especiales desde el inicio de las cuarentenas, dejándoles a su suerte ante la violencia física y sexual". Y ahora, nombra a una ministra que "no tiene ninguna experiencia comprobable en el área" y "ha dicho públicamente ser partidaria de la dictadura cívico-militar de su tío abuelo". Con esa decisión política, agrega el colectivo, el presidente "nos han ultrajado, torturado, violado y asesinado una vez más".