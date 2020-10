La policía de Israel reprime con mano dura las protestas

La violencia policial se extiende en las protestas en Israel. Las manifestaciones del pasado sábado en las calles de Tel-Aviv contra Binyamín Netanyahu fueron reprimidas por las fuerzas policiales y acabaron con varios manifestantes en el hospital. En cambio, el domingo los cuerpos de seguridad se enfrentaron con fuerza a judíos ultraortodoxos que se niegan a respetar el confinamiento y las medidas para evitar la propagación de la pandemia. Con 65.063 casos activos de coronavirus y más de 1.700 fallecidos, las autoridades israelís buscan extender el cierre hasta el 14 de octubre tras aprobar la legislación que limita las manifestaciones.

Con una mano sobre el 'shtreimel' (el sombrero que utilizan los ultraortodoxos) para evitar que el impacto del policía lo tumbe, un judío jaredí increpa a las fuerzas del orden al grito de "¡nazis! ¡nazis!". Forma parte de los centenares de miembros de la comunidad ultraortodoxa que el pasado domingo se concentraron en una sinagoga de Jerusalén sin llevar mascarillas o respetar la distancia de seguridad. "Volved a Alemania", les gritaban a las decenas de policías que intentaban dispersar el rezo. Pese a recibir multas, muchos se negaron a marcharse, así que la noche del domingo terminó con 13 detenidos.

En Tel-Aviv, el movimiento Bandera Negra se concentró una semana más para exigir la dimisión del primer ministro israelí por su pésima gestión de la pandemia y sus casos de corrupción. En su décimoquinto encuentro, las protestas fueron reprimidas con violencia tras la prohibición de manifestarse a más de un kilómetro de sus hogares y en grupos de hasta 20 participantes. Miles de personas se concentraron en diferentes puntos del país y 38 fueron detenidas en la capital israelí.

More ultra-Orthodox - police violence.



Police have sought 2 disperse large crowds at funeral procession of grand rabbi of the Pittsburgh hassidim, due 2 violation of COVID regulations.

Cries of "Nazis" can clearly be heard by the ultra-Orthodox mourners

