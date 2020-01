Rechazo generalizado sobre el plan de paz de Trump para Oriente Próximo

El plan de paz para Oriente Próximo presentado este martes por el presidente de EEUU, Donald Trump --que incluye la anexión por parte de Israel de parte de la Cisjordania ocupada, el reconocimiento de "dos Estados" y Jerusalén como "capital íntegra" israelí-- ha cosechado reacciones negativas casi de manera unánime en todo el mundo.

Ese ha sido el caso de una de las partes implicadas. El presidente palestino, Mahmud Abás, declaró que su pueblo no "cederá" al plan y que el acuerdo "no se producirá". "Rechazamos este acuerdo desde el principio, y nuestra posición era correcta cuando nos negamos a esperar", destacó Abás tras una reunión de urgencia con la cúpula palestina en Ramala. "No nos agacharemos y no cederemos", añadió.

También el grupo chií libanés Hizbulá se mostró contrario al plan, calificándolo de "acuerdo de la vergüenza" y calificando de "traidores" a los países árabes que lo han apoyado. "Hizbulá expresa su condena y firme rechazo al acuerdo de la vergüenza lanzado por la salvaje Administración de Trump a expensas del pueblo palestino (...) y considera que es un paso muy peligroso que tendrá repercusiones negativas en el futuro de la región y sus pueblos", dijo el grupo en un comunicado.

INICIATIVA NACIDA MUERTA

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, lamentó que el plan de paz para Oriente Próximo supone un "gran desperdicio" de derechos de los palestinos, pero señaló que el organismo está abierto a "cualquier esfuerzo serio" de paz.

El Gobierno turco rechazó el plan de Trump al considerar que se trata de una anexión que acaba con la solución de los dos estados y que la iniciativa "nace muerta". "El así llamado plan de paz de Estados Unidos nace muerto. Es un plan de anexión con el objetivo de destruir la solución de los dos Estados para apoderarse de los territorios palestinos. Pero el pueblo y la tierra de Palestina no están en venta", señala el Ministerio de Exteriores turco en un comunicado.

EQUIDISTANCIA

Por su parte, el Ejecutivo español se limitó a anunciar que "estudiará" la propuesta de Trump a la luz de su compromiso "con la solución de dos estados, las resoluciones de la ONU y los parámetros acordados internacionalmente sobre el largo conflicto entre israelíes y palestinos".

España está dispuesta, según el Ministerio de Exteriores, a seguir trabajando con sus socios europeos e internacionales para lograr "por fin" una solución justa y duradera al conflicto israelo-palestino, "que constituirá una contribución imprescindible a la paz regional".

DOS ESTADOS

Por su parte, la ONU seguirá defendiendo una solución al conflicto palestino-israelí que pase por la creación de dos estados basados en las fronteras previas a 1967, según dijo el máximo dirigente de la organización, António Guterres.

Amnistía Internacional calificó la propuesta como "un manual para más sufrimiento y abusos en Israel y los territorios palestinos ocupados", e instó a la comunidad internacional a rechazarlo.

Según la oenegé, el llamado Acuerdo del siglo corre el peligro de "exacerbar las violaciones y consagrar la impunidad" e incluye medidas contrarias a la ley internacional, como la anexión del valle del Jordán y de colonias judías en la Cisjordania ocupada, algo que el primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu, planea empezar a poner en marcha el próximo domingo.