A Rusia le preocupa un 'derramamiento de sangre' en Venezuela

El embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, aseguró que le preocupa que se incite a un "derramamiento de sangre" en Venezuela y dejó claro que su país se opondrá a la resolución sobre la crisis en el país latinoamericano que trata de impulsar EEUU en el Consejo de Seguridad.

Preguntado por la posibilidad de un conflicto armado en Venezuela, Nebenzia señaló a los periodistas que es algo que le inquieta, "pero me preocupa aún más la incitación a un derramamiento de sangre", añadió en alusión a las amenazas de uso de la fuerza efectuados por el Gobierno estadounidense.

SOBERANÍA DE VENEZUELA

Respecto a las discusiones en el seno del Consejo de Seguridad, el diplomático insistió en que el borrador de resolución planteado por Washington es "totalmente desequilibrado" y que fue eso lo que llevó a su delegación a plantear su propio texto defendiendo la "soberanía" de Venezuela y pidiendo diálogo.

Nebenzia no quiso precisar si su país vetaría la resolución estadounidense, pues no hay aún un texto definitivo, pero subrayó que se trata de un intento "muy desafortunado" de interferir en los asuntos internos venezolanos. Mientras tanto, dijo que por ahora Rusia no se plantea solicitar un voto de su propuesta.

Según una fuente diplomática, los miembros del Consejo continúan discutiendo sobre la base del texto presentado por EEUU, tras unas primeras conversaciones entre los países más cercanos a Washington. El borrador de la resolución estadounidense, al que ha tenido acceso Efe, señala a la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, como "la única institución elegida democráticamente en Venezuela" y respalda sus acciones. En ese sentido, el texto de EEUU sugiere que las elecciones en las que Nicolás Maduro fue reelegido no fueron "ni libres ni justas" y pide nuevos comicios para salir de la crisis.

ELECCIONES LIBRES

La resolución estadounidense aboga por iniciar "inmediatamente" un "proceso político que lleve a unas elecciones presidenciales libres, justas y creíbles" bajo observación internacional y anima al secretario general de la ONU, António Guterres, a utilizar sus "buenos oficios" para hacer avanzar esta vía.

La propuesta aborda también la situación humanitaria, subrayando la necesidad de "evitar un mayor deterioro" y de "facilitar el acceso y la entrega de asistencia a todos aquellos que la necesitan en la totalidad del territorio de Venezuela".

Según un diplomático occidental, a priori EEUU contaría con los nueve votos mínimos que requiere una resolución para salir adelante, lo que obligaría a Rusia a utilizar su veto para frenarla, aunque por ahora no se espera un voto en los próximos días.

El Consejo de Seguridad analizó la crisis en Venezuela en una sesión pública el pasado enero, después de que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se declarase presidente interino al invocar los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución venezolana, dado que la oposición no reconoce la reelección del presidente Nicolás Maduro.