Salvini comparece ante la justicia italiana acusado de "secuestro de personas"

“Me declararé culpable”, ha dicho el líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, ante el proceso judicial que ha empezado este sábado en Catania, Sicilia. El exministro del Interior está acusado de bloquear en el 2019 durante cuatro días el acceso a puerto a los 131 inmigrantes que iban a bordo del barco Gregoretti de la Guardia Costera italiana. La de hoy es una audiencia preliminar en la que el juez tendrá que decidir tras escuchar a todas las partes y recibir las pruebas si abre un juicio oral o archiva la causa.

“No me siento víctima de la justicia. Me presento con la cabeza alta porque pienso que serví a mi país. Era mi deber como ministro del Interior luchar contra el tráfico de seres humanos”. “Compareceré como imputado en nombre de vosotros”, ha arengado a sus seguidores en los diferentes mítines que ha hecho esta semana en las plazas de varias las ciudades, los tres últimos en Sicilia. No hay elecciones a la vista, pero Salvini lleva viajando por la península y apareciendo en las televisiones para promocionar su imagen.



En los mítines celebrados en Sicilia se ha rodeado de los principales dirigentes de la derecha y extrema derecha italiana, como Giorgia Meloni, del partido filofascista Fratelli di Italia, o Antonio Tajani, de Forza Italia. "Vivimos un momento de suspensión de la democracia. Mi juicio es una violación de la Constitución. Nunca pensé que iría a la corte, pero no me avergüenzo", dijo Salvini anoche en el último mitin organizado en el puerto de Catania.

En su defensa, Salvini ha presentado un memorándum de 50 páginas en el que recorre cada una de las circunstancias que rodearon el suceso. El líder de la Liga argumenta que durantre esos días, “la nave permaneció anclada, con asistencia y constante flujo de víveres y fármacos”. En su opinión no hubo en ningún momento "privación de libertad" para los inmigrantes y, a pesar de que la fiscalía de Catania ordenó el desembarco de los menores que había a bordo, el entonces ministro del Interior lo condicionó a que la Unión Europea decidiera a qué país iban a trasladarse los refugiados una vez en tierra.

Familia de nigerianos

Como parte civil en el proceso se presentará la única familia de migrantes que se encontraba a bordo del barco Gregoretti y que se quedó en Sicilia, los nigerianos Jafra y Aishat Saha y sus tres hijos, uno de ellos nació poco después del desembarco.

Salvini perdió su inmunidad como diputado el pasado mes de febrero después de que el Senado diera el visto bueno para que fuera procesado, por expresa decisión del exministro que animó a los senadores de su partido a votar a favor.

Nunzio San Pietro, de 67 años, el juez que presidirá el tribunal y que en el pasado se ocupó de importantes procesos contra Cosa Nostra, la mafia de Sicilia, ha dicho respecto al proceso que "ha afrontado mares más tempestuosos” y que “el senador Salvini no tiene porqué preocuparse (…), encontrará un juez imparcial, sereno, libre de cualquier prejuicio (…) que le garantizará un proceso justo y equitativo, exactamente como cualquier ciudadano”.

Catania se despertó blindada para evitar contactos entre aquellos que se manifestarán hoy contra el exministro y sus correligionarios.