Tensión entre Macron y Bolsonaro por un comentario despectivo sobre la esposa del líder francés

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el brasileño, Jair Bolsonaro, mantienen una tensa relación desde que el primero le acusara de negligencia en su gestión de los incendios de la Amazonia. Pero este lunes la tensión ha subido varios grados después de que Bolsonaro haya jaleado un comentario en Facebook en el que se comparaba a sus respectivas esposas, entre las que median casi 30 años de diferencia.

El sábado, un seguidor publicó un montaje fotográfico de las dos parejas junto a la pregunta: "Ahora entiendes por qué Macron persigue a Bolsonaro". El ofensivo mensaje no habría trascendido de no ser por que entre sus comentarios -según 'O Globo'- figura uno del propio presidente brasileño: "No le humilles, hombre. Kkkkkkk".

En una rueda de prensa en el marco de la cumbre del G-7 en Biarritz, Macron ha deplorado el mensaje, que ha calificado de "extraordinarimente irrespetuoso".

"¿Qué puedo decir? Es triste, pero es más triste para él y para los brasileños", ha declarado antes de subrayar que espera que "muy rápido" los brasileños "tengan un presidente que esté a la altura". "Creo que los brasileños, que son un gran pueblo, tienen un poco de vergüenza de ver ese comportamiento y que esperan que cuando uno es presidente se comporte bien con los otros", ha añadido.

La relación entre los dos países ya provocó una controversia diplomática a principios de este mes, después de que Bolsonaro cancelase a última hora un encuentro con el ministro de Exteriores francés, Jean-Yves le Drian, y luego apareciese en directo en Facebook cortándose el pelo.