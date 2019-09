Trudeau se cae del pódium progresista gracias a su disfraz de Aladino

La aparición de imágenes "racistas" de Justin Trudeau, en las que está disfrazado de persona de color, está haciendo añicos el perfil progresista del primer ministro cuando falta un mes para las elecciones generales en Canadá.

La revista estadounidense Time publicó el miércoles pasado una fotografía de 2001, en la que Trudeau, entonces un profesor de 29 años en una prestigiosa escuela privada de Vancouver (Canadá), aparece disfrazado de Aladino con la piel pintada de negro.

En Norteamérica, desde hace décadas, el término "blackface" se utiliza para describir a una persona blanca que se pinta la cara de negro para pretender ser de color, lo que se considera un insulto racista. Hoy, varios medios de comunicación canadienses dieron a conocer otras dos ocasiones en las que Trudeau pintó su cuerpo de negro.

En una fotografía de Trudeau cuando era un estudiante de secundaria en Montreal, el hijo del ex primer ministro canadiense Pierre Trudeau aparece en una actuación con una peluca y la piel oscurecida interpretando "Day-O", una canción popular jamaicana que popularizó Harry Belafonte a mediados del siglo XX.

En otra pequeña secuencia de vídeo a Trudeau se le ve con una peluca, la cara pintada de negro, gesticulando con la cara y sonriendo. El líder del opositor Partido Conservador de Canadá, Andrew Scheer, reconoció hoy durante una rueda de prensa que el vídeo había sido filtrado por su formación política a un medio de comunicación canadiense "para comprobar su veracidad".

Más fotos pintado de negro

Tras la publicación por parte de Time de la primera foto, Trudeau reconoció en una conferencia de prensa de urgencia, que la imagen era "racista" y que fue un error disfrazarse para pretender ser una persona de color. Tras las nuevas revelaciones, Trudeau volvió a comparecer este jueves ante los medios de comunicación y fue incapaz de garantizar que las tres ocasiones ahora conocidas son las únicas en las que se disfrazó como una persona negra.

Cuestionado cómo no podía recordar ocasiones en las que pretendió ser una persona de color, Trudeau declaró que "el hecho es que no entendía lo dañino que es para la gente que vive discriminación cada día". El político canadiense dijo en varias ocasiones que estaba "avergonzado" por sus acciones. "Lo que hice ha hecho daño a gente que no debería tener que enfrentarse a intolerancia y discriminación por su identidad. Es algo que lamento profundamente", añadió.

La aparición de las polémicas imágenes ha dado un vuelco a la campaña para las elecciones generales que se celebrarán el 21 de octubre.

Guerra sucia electoral

La campaña ya había empezado turbia con la publicación por parte de los liberales de vídeos que denunciaban a Scheer y varios candidatos conservadores, como políticos intolerantes opuestos a los derechos de personas homosexuales y minorías raciales. Pero Trudeau también se enfrentaba a acusaciones de hipocresía y dobles estándares por varios escándalos, que han sacudido al líder liberal en los últimos meses.

En julio de 2018 reapareció un artículo de opinión publicado en el año 2000 en un periódico regional, que explicaba cómo una periodista local denunció que Trudeau, entonces profesor de colegio, la había tocado de forma inapropiada. Tras la reaparición del artículo, Trudeau declaró que no había actuado de forma inapropiada, pero que se había disculpado de todas formas con la periodista. Quizás lo que más había dañado hasta ahora la imagen de Trudeau como progresista y feminista, fue el escándalo con su ministra de Justicia hasta febrero, Jody Wilson-Raybould.