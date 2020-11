Trump acusa a los demócratas de robar las elecciones y asegura que va "muy por delante"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que está obteniendo la victoria provisional en las elecciones a la Casa Blanca y ha anunciado que comparecerá próximamente para hacer unas declaraciones.

"Vamos muy por delante pero están intentando robar las elecciones. Nunca se lo permitiremos", ha asegurado el presidente a través de su cuenta de Twitter.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!