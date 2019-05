Trump amenaza con aranceles a México por la inmigración

Donald Trump, sacudido por el renovado debate sobre el 'impeachment' tras la comparecencia el martes de Robert Mueller, ha vuelto a sacar su armamento pesado: guerra comercial, inmigración y Twitter. En un mensaje este jueves en la red social, el presidente de Estados Unidos ha anunciado que a partir del 10 de junio impondrá aranceles a todas las importaciones de México, su tercer socio comercial, si el país vecino no detiene el flujo de migrantes de terceros países que cruzan la frontera tras atravesar México.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..