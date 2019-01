Trump amenaza con "devastar económicamente" a Turquía si ataca a los kurdos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con "devastar" la economía de Turquía si hay algún ataque contra los kurdos, aunque agregó que tampoco quiere que haya "provocaciones" de esta minoría contra el gobierno de Ankara.

En una par de mensajes en su cuenta de Twitter, en los que se refirió al retiro de las tropas estadunidenses de Siria y los golpes al autonombrado califato del grupo yihadista Estado Islámico (EI), el mandatario estadounidense llamó además a crear una zona de seguridad de unos 30 kilómetros entre los kurdos y las fuerzas turcas.

CONTINÚA LA LUCHA EN CONTRA DEL EI

Trump tuiteó que "comienza la retirada de Siria, luego que el territorio restante del pequeño califato de ISIS (Estado Islámico) fue golpeado con fuerza desde muchas direcciones", y advirtió que Estados Unidos "atacará de nuevo desde la existente base cercana si (EI) se reforma", en aparente alusión a Irak.

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone....

Pero el mandatario también advirtió que Estados Unidos "devastará a Turquía económicamente si golpea a los kurdos" y tras anunciar que creará una zona de seguridad, añadió en su segundo mensaje: "del mismo modo, no quiero que los kurdos provoquen a Turquía".

Según Trump, "Rusia, Irán y Siria han sido los mayores beneficiarios de la política a largo plazo de Estados Unidos de destruir al EI en Siria: enemigos naturales. Nosotros también nos beneficiamos, pero ahora es momento de devolver nuestras tropas a casa", agregó, al clamar por el fin de las "guerras interminables".

OFENSIVA TURCA

La declaración de Trump se produce en medio de las promesas de Turquía de lanzar una ofensiva al este del río Éufrates, en territorio sirio, contra los kurdos, a quienes califica de "terroristas", incluso si la retirada de las tropas de Estados Unidos se retrasa.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, subrayó a finales de diciembre pasado que Ankara apoya "la integridad del suelo sirio" y reconoce el control del gobierno sirio sobre las zonas fronterizas. "Una vez que las organizaciones terroristas abandonen el área, no tendremos nada qué hacer ahí", señaló.

....Likewise, do not want the Kurds to provoke Turkey. Russia, Iran and Syria have been the biggest beneficiaries of the long term U.S. policy of destroying ISIS in Syria - natural enemies. We also benefit but it is now time to bring our troops back home. Stop the ENDLESS WARS!