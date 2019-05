Trump aumentará los aranceles a China si no hay acuerdo en una semana

Donald Trump ha amenazado con aumentar los aranceles a las importaciones chinas si los equipos negociadores de ambos países no cierran un acuerdo para solucionar sus diferencias comerciales antes del viernes. El líder estadounidense ha anunciado sus intenciones a través de las redes sociales tras expresar su frustración con el ritmo de las conversaciones y acusar a Pekín de tratar de renegociar algunos puntos supuestamente ya acordados. "El acuerdo comercial con China continúa, pero lo hace demasiado lentamente, a medida que tratan de renegociar. No!", ha escrito el republicano en Twitter. El órdago llega tres días antes de que se reanuden las negociaciones en Washington, que se prepara para recibir una delegación de un centenar de funcionarios chinos comandados por el vicepresidente, Liu He.

La renegociación de la relación comercial con China ha sido una de las grandes apuestas de Trump, que pretende reducir las trabas que afrontan las empresas estadounidenses en el mercado asiático, obligar a Pekín a importar más productos estadounidenses y acabar con las prácticas que fuerzan a sus empresas a compartir secretos comerciales y tecnológicos para poder operar en China. Su Administración sostiene que las conversaciones se encuentran en su "fase final" y ha dejado entrever que el acuerdo podría estar muy cerca, un desenlace que serviría para cerrar una guerra comercial que está teniendo serias repercusiones en ambos países.

Trump tiene prisa y quiere un acuerdo antes del viernes. De otro modo, los aranceles ya vigentes sobre 200.000 millones de dólares en productos fabricados en China pasarán del 10% al 25%. Adicionalmente piensa tasar "muy pronto" con ese mismo impuesto otras importaciones chinas por valor de 325.000 millones de dólares, lo que equivaldría a penalizar la práctica totalidad de los bienes que EEUU importa desde la segunda economía mundial.

Hasta ahora la guerra comercial le ha hecho más daño a China que a EEUU, según el análisis del Fondo Monetario Internacional. Pero los estadounidenses también han notado su impacto, especialmente el sector agropecuario, donde el presidente tiene a algunos de sus votantes más fieles. Trump dijo el domingo que los "pagos" por los aranceles "son parcialmente responsables de nuestros estupendos resultados económicos", pero es una idea que han disputado varios estudios porque son los importadores estadounidenses los que pagan los sobrecostes, trasladados más tarde al bolsillo del consumidor.