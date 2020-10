Trump se burla de Biden por haberse olvidado de su nombre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó el lunes la capacidad mental de Joe Biden, su rival demócrata en la carrera por la Casa Blanca, quien en una aparición pública pareció haberse olvidado del nombre del mandatario republicano.

Trump, de 74 años, a menudo ha acusado a Biden, de 77, de estar senil durante la campaña para las elecciones del 3 de noviembre. "Joe Biden me llamó George ayer. No podía recordar mi nombre", tuiteó el lunes Trump, quien apodó a su oponente "Joe el Dormido". "Recibió ayuda del presentador para terminar la entrevista", agregó Trump, acusando a los medios de "noticias falsas" de "encubrir" el incidente.

'We need to stop four more years of George': Jill Biden whispers 'Trump' under her breath during a virtual campaign rally https://t.co/eYACuHB9gb pic.twitter.com/cIHF9BnWNA

El candidato demócrata habló el domingo por la noche durante un concierto virtual en apoyo a su campaña. "Cuatro años más de George", dijo Biden. "Nos encontraremos en una posición en la que, si Trump es reelegido, estaremos en un mundo diferente", continuó después de que su esposa Jill Biden, sentada a su lado, pareció susurrarle algo.

DEFECTOS DEL HABLA

El videoclip se difundió el lunes en medios conservadores, que se preguntaban si el candidato demócrata se refería a los expresidentes republicanos George W. Bush o su padre George Bush. Biden es conocido por sus repetidos errores. Dice haber superado su tartamudez, pero asume un defecto del habla.

Joe Biden called me George yesterday. Couldn’t remember my name. Got some help from the anchor to get him through the interview. The Fake News Cartel is working overtime to cover it up!