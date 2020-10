Trump desoye los consejos médicos y vuelve a la campaña

El presidente de EEUU, Donald Trump, romperá su aislamiento forzoso tras verse contagiado por covid-19 con un discurso que pronunciará desde un balcón de la Casa Blanca al que se prevé que asistan cientos de personas. El mandatario sostiene que ya no supone un riesgo de contagio para otras personas y trata de evidenciar que ya está listo para volver a la pugna electoral con su adversario, el demócrata Joe Biden. Sin embargo, los expertos sanitarios no tienen tan claro que no sea una decisión precipitada. Tampoco su equipo médico ha certificado oficialmente que esté libre de virus. Ajeno a todas estas opiniones, Trump ha avanzado que el lunes volverá formalmente a la campaña con un mitin presencial en el estado clave de Florida.

El controvertido dirigente se ha visto obligado a quedar al margen de la vida pública y de la campaña electoral durante más de una semana desde que se le diagnosticara covid-19 en un momento complicado para sus aspiraciones de cara a las elecciones del 3 de noviembre. Los últimos sondeos de opinión muestran que Biden encabeza los apoyos en la carrera a la Casa Blanca por un margen significativo a nivel nacional, pero de manera más restringida en algunos de los estados que resultarán fundamentales para dirimir el vencedor.

Está previsto que Trump centre su discurso en cuestiones relacionadas sobre "ley y orden", según fuentes del entorno presidencial. Los cientos de invitados que le escucharán desde el jardín sur de la Casa Blanca. La decisión llega con el recuerdo aún fresco de la ceremonia celebrada a finales de septiembre en el jardín de las Rosas de la residencia presidencial que parece ser el origen del brote viral que ha impactado en numerosas personas del entorno de Trump. Las mismas fuentes aseguran que el mandatario mantendrá las distancias y que los asistentes deberán llevar mascarilla y someterse a un control de temperatura.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, por su ssiglas en inglés) consideran que un paciente puede volver a rodearse de gente 10 días después de haber mostrado síntomas por primera vez, un punto al que Trump llegaría este domingo si, como ha informado la Casa Blanca, empezó a encontrarse mal el 1 de octubre.

RETICENCIAS DEMÓCRATAS

La salud de Trump sigue acaparando protagonismo en la campaña electoral, hasta el punto de que La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha propuesto crear una comisión para evaluar la capacidad de los presidentes para gobernar, resaltando las preocupaciones sobre la salud del candidato republicano a poco más de tres semanas de los comicios.

Pelosi, principal rival del mandatario republicano en el Congreso, ha insitido en que la iniciativa "no se limita al presidente Trump", si no que es “una necesidad para los futuros presidentes". El proyecto de ley establecería un panel bipartidista de 16 miembros integrado por expertos médicos y exfuncionarios del poder ejecutivo. Es poco probable que la propuesta fructifique dado que es imprescindible el visto bueno del Senado, controlado por los republicanos.

ANULADO EN EL CARA A CARA

Mientras, la Comisión de Debates Presidenciales, el órgano no partidista que organiza estos cara a cara, ha decidido cancelar el encuentro entre Trump y Biden, previsto para el próximo 15 de octubre, por desacuerdos respecto al formato. En un comunicado, la comisión ha recordado que había decidido celebrar de forma virtual el segundo cara a cara entre los contendientes el próximo jueves en Miami (Florida) "para proteger la salud y la seguridad de todos los involucrados", pero el presidente rechazó participar con ese formato.

El debate iba a desarrollarse justo dos semanas después de que Trump diera positivo por covid-19, y ese diagnóstico, sumado a los múltiples contagios confirmados en la Casa Blanca y el entorno del presidente, había generado preocupación entre los organizadores del encuentro y la campaña de Biden.

Tras la negativa de Trump a participar en un cara a cara virtual, la comisión ha señalado que "es evidente que no habrá ningún debate el 15 de octubre, y que la CPD siglas en inglés de la comisión centrará su atención en los preparativos para el debate final presidencial programado para el 22 de octubre".