Trump, en un giro abrupto, admite la gravedad de la pandemia en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado este martes un abrupto giro de 180 grados en una parte central de su mensaje sobre la pandemia de coronavirus en Estados Unidos y en una comparecencia en solitario ante la prensa ha admitido por primera vez que la situación probablemente, desgraciadamente, se va a poner peor antes de mejorar. Es algo que no me gusta decir sobre las cosas pero es como es, ha declarado.

Con casi 3.9 millones de contagios y cerca de 142.000 muertos en EEUU es la primera vez que Trump realiza públicamente ese análisis. Lo hace dos días después de la emisión de una entrevista en la que mantuvo su visión optimista y alejada de la realidad, cuando su gestión de la crisis le está castigando en las encuestas sobre las elecciones presidenciales de noviembre y conforme la pandemia sigue azotando con intensidad el sur y el oeste del país, especialmente en zonas donde se apresuró la reapertura de la economía.

Aunque en la misma comparecencia Trump ha insistido en ideas como que el virus desaparecerá, en señalar a China como responsable o en dar datos disputados situando a EEUU como uno de los países con tasa de fatalidades más baja se trata de un giro significativo. Y no solo por el análisis más ajustado a la sombría realidad, sino porque también ha realizado un llamamiento directo a los estadounidenses, especialmente a los jóvenes, a usar la mascarilla, un elemento que durante meses ha estado marcado por la politización y cuyoa utilidad él mismo había minimizado hasta hace poco. Les guste o no las mascarillas tienen un impacto, tendrán un efecto y necesitamos todo lo que tengamos al alcance, ha declarado Trump, que no se la puso en público hasta hace 10 días pero ya este lunes avanzó su nueva posición al tuitear una foto suya con una tildando ese uso como "patriótico".

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN