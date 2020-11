El zasca de Thunberg a Trump por su tuit del recuento de votos: "Relájate, Donald"

Hace cerca de un año, concretamente en diciembre del 2019, la revista 'Time' nombraba persona del año a la activista sueca Greta Thunberg. Todo ello por su lucha en favor del medio ambiente y por el coraje que ha demostrado durante estos últimos años a la hora de enfrentarse cara a cara al poder a pesar de ser una adolescente normal y corriente: "Al aclarar un peligro abstracto con indignación penetrante, Thunberg se convirtió en la voz más convincente sobre el tema más importante que enfrenta el planeta", avanza David Justo en la Cadena Ser.

En cuestión de horas, la joven activista recibía felicitaciones de los principales líderes mundiales. No así las del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien aprovechaba esta distinción para arremeter contra ella a través de las redes sociales: "Qué ridículo. Greta debe aprender a controlar su problema de ira y, después, irse con un amigo a ver una película antigua. Tranquilízate, Greta, tranquilízate".

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE