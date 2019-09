Colectivos feministas lamentan el concierto de Anuel AA en Mérida

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

como no tengo ni idea quien es este cantante, he visto fotos de conciertos de el, y curiosamente mas de tres cuartas partes del publico son mujeres. Poco vejadas deben sentirse cuando van a sus conciertos. También llama la atención que digan estar a favor de la libertad de expresión y critiquen al Ayuntamiento por no tener un comité de censura.