La ITV de Mérida acumula un retraso de casi seis meses para revisión periódica

Pasar la ITV no es un derecho, es una obligación. Es un impuesto más encubierto en forma de tasa y pegatina. 6 meses me parece un tiempo inadmisible para una administración y para un administrado. La solución es la ITV privada? no creo. Más Centros de ITV? trabajar por las tardes? los sábados? habrá que innovar. Pensar fuera de la caja pero no podemos tener listas de espera de seis meses y ampararnos en una cita para no ser denunciados por una inspección vencida.