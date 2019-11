La obra del María Luisa se retoma tras seis meses parada por la excavación

Seis meses después, las obras vuelven al teatro-cine María Luisa. Tras el parón causado por las excavaciones arqueológicas los trabajos se han retomado esta semana, cuando se ha podido ver movimiento de vehículos en el solar de la calle Camilo José Cela. Los técnicos del Ministerio de Fomento ya realizaron una inspección sobre el terreno y para reanudar la obra solo quedaba pendiente que la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo diera el visto bueno al informe remitido por el ayuntamiento sobre las actuaciones realizadas por el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida.

Las obras llevaban paradas desde el mes de abril, cuando se inició la segunda fase de las excavaciones arqueológicas. Estos trabajos se prolongaron hasta finales de julio y desde entonces, el ayuntamiento ha estado esperando la aprobación de Fomento para iniciar la fase de construcción. El plazo de ejecución previsto es de 17 meses, por lo que no será hasta la primavera del año 2021, si es que no hay nuevos retrasos, que el teatro-cine María Luisa pueda abrir sus puertas ya renovado. Cabe destacar que en las excavaciones no se ha encontrado ningún resto arqueológico de importancia y todos se datarán a excepción de la muralla frontal oculta tras uno de los muros del cine, que según avanzó en octubre la portavoz municipal, Carmen Yáñez, sí se va a integrar en la rehabilitación.

ACCESIBILIDAD / Además, con respecto al proyecto inicial de obra también se van a incluir modificaciones para adaptar el edificio a la ley de accesibilidad actual y en algunas cuestiones que «no son sustanciales» y que según el consistorio no va an tener ninguna repercusión en el desarrollo de los trabajos.

La obra de reforma del cine María Luisa se licitó en el año 2017 con un periodo de ejecución de 20 meses y se adjudicó a Condisa, que inició las actuaciones en noviembre del pasado año. El proyecto está tasado en 3.316.894,91 euros. El Gobierno central aportará 1.824.292 euros, que suponen un 55% de los trabajos, mientras que el consistorio emeritense aportará el resto (45%).