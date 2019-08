Las obras del teatro-cine María Luisa no se reanudarán hasta septiembre

Las obras del teatro-cine María Luisa no se reanudarán hasta, como mínimo, septiembre. Así lo manifestó a este diario la portavoz del gobierno municipal, Carmen Yáñez, quien también confirmó que la segunda fase de las excavaciones arqueológicas que comenzaron en abril del presente año están a punto de acabar. «Ya están prácticamente finalizadas, lo que queda es rematar algunos flecos poco importantes y hacer el informe definitivo relativo a dichas excavaciones», declaró.

El hecho de que el Ministerio de Fomento sea quien tiene que dar el visto bueno a dicho informe está frenando bastante el proceso. «El procedimiento no es igual de rápido que si lo gestionáramos con administraciones más cercanas como la Junta o la diputación. El ministerio tiene muchos más proyectos y estas cosas burocráticamente tardan un poco más, sobre todo ahora que estamos en verano», señaló. La parte positiva en lo relativo a la continuidad de las obras es que, según Yáñez, no se ha encontrado ningún resto arqueológico de importancia que pudiera ralentizarlas. «En las excavaciones que se realizaron anteriormente salió un muro que hay que integrar, pero no hay nada extraordinario que afecte a la evolución de los trabajos», aseguró.

Cuando el ayuntamiento reciba el informe definitivo por parte del consorcio, se lo reenviará al Ministerio de Fomento, ya que estas obras de rehabilitación están siendo cofinanciadas por ambos organismos. Los trabajos están tasados en 3.316.894,91 euros y el gobierno central aportará un total de 1.824.292 euros, que suponen un 55% de los trabajos, mientras que el consistorio emeritense costeará el resto del importe. Por otro lado, también se está procediendo a realizar ciertos ajustes en el proyecto de obra, puesto que algunos aspectos como la accesibilidad del edificio se encuentran obsoletos y hay que adaptarlos a la normativa actual.

La obra se licitó en 2017 con un periodo de ejecución de 20 meses. Una vez se haya obtenido el visto bueno por parte del ministerio y terminen las excavaciones de forma definitiva, quedarían 17 meses para finalizar las reformas. La intención del gobierno municipal era que el rehabilitado teatro-cine María Luisa estuviera listo para el próximo año 2020.

En cuanto a su uso, pretenden que el nuevo edificio esté disponible no solo para eventos del propio ayuntamiento, sino también para todos aquellos colectivos de música o artes escénicas que puedan dotarlo de contenido y que necesiten un espacio de estas características.