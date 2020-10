Atanasio Naranjo, el rey de la fruta de hueso que robotizó su producción

Atanasio Naranjo, elegido Empresario del Año en 2017, también responde al perfil del self made man. Es hijo de un colono de las Vegas del Guadiana, posee una central hortofrutícola de 80.000 metros cuadrados en Zurbarán. Empezó con unas pocas hectáreas y, en la actualidad, cuenta con más de 2.800 hectáreas de cultivos, una parte de ellas en propiedad, situadas en el suroeste español (Extremadura y Andalucía) y sureste portugués. Produce 60.000 toneladas de fruta y su facturación ronda los 50 millones de euros anuales, aproximadamente.

Comenzó muy joven descargando camiones de fruta en Madrid. Después recorrió medio mundo para conocer los entresijos del negocio. En 2019 fue reelegido presidente de Afruex, la asociación que aglutina a los empresarios de la fruta regional.

CENTRAL

Actualmente procesa la fruta en una central hortofrutícola de tecnología avanzada y robotizada con una capacidad de envasado de 750 toneladas al día. Desde Zurbarán comercializa a más de 48 países en cuatro continentes garantizando en todo momento el punto óptimo de frescura del producto. La calidad es una de las premisas de Atanasio Naranjo, por eso tiene en marcha el método Tany Improving For You, un sistema de excelencia que afecta a cada actividad del proceso, por pequeña que sea, y siempre con el objetivo final de satisfacer las necesidades de sus clientes.

La logística es uno de los pilares de Tany Nature, que aplica el método «just in time», (justo a tiempo), implantado por los japoneses para organizar la producción en sus fábricas y aumentar la productividad.

Para Naranjo la familia es una de las piedras angulares de su visión empresarial. Por eso, según señala en su web lleva años «buscando la armonía entre la tierra, el clima, las variedades y las buenas prácticas agrícolas con el fin de llevar a cabo nuestra misión que es ofrecer al consumidor una fruta sana, sabrosa y sostenible».