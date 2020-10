Eugenio Manzano: «La planta fotovoltaica de Escurial estará lista a finales de este año»

-Extremadura tiene como objetivo cuadruplicar en el presente 2020 la potencia fotovoltaica instalada y llegar este año a los 2.000 MW ¿Cómo contribuye Laura Otero a lograr esta meta?

La red de Energía de Miajadas tiene una potencia autorizada de evacuación de 23 MW, que en su totalidad es superior a la potencia demandada por nuestros clientes, por lo que la energía que se consume en nuestra distribución es 100% renovable. La energía generada la aporta en su mayoría la Planta de Biomasa que Acciona tiene en Miajadas, con 15 MW de producción. Confederación Hidrográfica del Guadiana genera 3,75 MW en la planta hidroeléctrica que tiene en la Presa de Sierra Brava, además de una instalación de 1 MW. con estructura flotante inaugurada recientemente. La potencia restante la aportan diferentes instalaciones fotovoltaicas, tanto en plantas solares como pequeñas instalaciones de autoconsumo en cubiertas. De todas ellas la más importante es la que se está ejecutando en la localidad de Escurial con 1,8 MW. de potencia.

En nuestro caso la capacidad de evacuación está completa, por lo que dependemos de futuras ampliaciones de las redes que están por encima de nuestra distribución.

Además, estamos iniciando los proyectos para la realización de una planta solar de 3 MW en Coria que se pretende terminar en el 2021, así como otros proyectos fuera de Extremadura, pues somos partícipes de varias sociedades para promocionar plantas fotovoltaicas de pequeña y mediana potencia.

-¿Cuáles son las principales características de la planta fotovoltaica que está construyendo Laura Otero Instalaciones en la actualidad?

La planta fotovoltaica que estamos ejecutando en estos momentos en Escurial tiene una potencia total de 1,8 MW. La estructura es con seguimiento solar a un eje. La previsión es que inicie su actividad a finales de este mismo año. La potencia generada será superior a la demandada por la población de Escurial, por lo que se puede decir que esta población consumirá energía verde al 100%.

Como empresa instaladora también estamos realizando instalaciones de plantas llave en mano, para clientes que nos lo han confiado. En este caso las instalaciones están fuera de Extremadura.

-Laura Otero es una empresa familiar con 102 años de trayectoria ¿Cómo se ha logrado mantenerse en un sector tan cambiante como el energético?

Esa es una pregunta que yo me he hecho muchas veces, pero no solo a título particular, sino como representante de los distribuidores de energía eléctrica de la región, pues a lo largo del tiempo todos hemos sufrido los embates de las diferentes grandes empresas que han pasado por la región. Muchos vendieron en ciertos momentos de la historia de la distribución de energía eléctrica de Extremadura, pero aún quedamos 23 empresas, si bien es cierto que algunas de ellas ya no está en nuestra Asociación CIDE Extremadura.

A lo largo de todos estos años nuestra empresa ha tenido que lidiar con las diferentes crisis que se han vivido en el país. Prácticamente en sus inicios se pasó por la gripe española tan recordada en estos días, además de diferentes crisis económicas y la Guerra Civil española. A finales de los años 60 mi madre, Laura Otero Parras, hereda la empresa con unas instalaciones que rozaban el 60% de pérdidas en la red. A partir de ahí y no sin dificultades por la crisis del petróleo de los años 70 se inicia un período de inversión constante que llega hasta nuestros días. Fue a finales de los años 90 cuando se empezó a invertir tecnológicamente y eso combinado con la extensión de la red ha hecho que se hayan podido sortear las dificultades que nos ha marcado el destino. El otro pilar fundamental y sin el que no hubiera sido posible llegar hasta nuestros días es la aportación de nuestros trabajadores. Mi agradecimiento a todos ellos.

Mi criterio personal es que quien vende su negocio de toda la vida y de la vida de sus antecesores pierde el negocio y con el tiempo pierde el dinero si no lo sabe invertir, pero qué mejor inversión que la que una sabe hacer.

-La electricidad y las comunicaciones han redoblado su importancia con el covid-19 ¿Cómo han monitorizado desde Energía de Miajadas la demanda de energía? ¿Han observado algún punto crítico?

El disponer de todos los puntos de medida de nuestros abonados con telegestión o telemedida nos ha permitido que la demanda de la energía haya estado monitorizada en todo momento, máxime cuando el sistema ha sido creado por nuestro equipo técnico.

En cuanto a los datos que hemos registrado si se ha apreciado una disminución en el consumo industrial y a su vez un aumento en el consumo doméstico motivado por el confinamiento. En este caso la red de telecomunicaciones ha registrado un aumento significativo sin que se haya saturado en ningún momento.

Energía de Miajadas es una empresa de servicio esencial y por ello durante el estado de alarma hemos estado trabajando tanto en formato teletrabajo como a pie de campo para poder solucionar cualquier incidencia que se pudiera producir. El mantenimiento y la inversión realizadas durante los últimos años han hecho que no hayamos sufrido ninguna avería de importancia en nuestra red de distribución. Igualmente ha sucedido en la red de telecomunicaciones que tenemos a disposición de nuestros clientes con los diferentes servicios.

-¿Cómo implementan las empresas del Grupo Laura Otero el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que movilizará una inversión de cerca de 250.000 millones de euros en el periodo 2021-2030?

Desde Grupo Laura Otero seguimos invirtiendo en nuestras redes para poder hacer frente a las futuras demandas del vehículo eléctrico, ampliando la capacidad de las líneas existentes y realizando otras nuevas, así como gestionar las energías renovables procedentes del vertido de las instalaciones de autoconsumo. Para ello utilizaremos recursos propios y las subvenciones que estén a nuestro alcance.

-Además, el grupo se ha diversificado con Miajadas Telecom, que diseña equipos de riegos para agricultores ¿Qué importancia tiene la digitalización en el agro extremeño?

La digitalización del entorno agrario bien sea administración o agricultor final, va a ser muy importante en el futuro inmediato. Las necesidades de alimentación que va a tener la población a nivel global van en aumento y se habla que sería necesario ampliar la superficie de cultivo un 12,5%, pero la realidad es que solo es posible hacerlo en un 6%, motivado por la falta de agua y debido al cambio climático, lo cual hace que la eficiencia de su uso sea el objetivo de nuestro desarrollo. El agricultor se ha decantado definitivamente por el riego por goteo. Esto hace que tengan que hacer charcas en la parcela y bombear el agua a la explotación y aquí es donde entra nuestro sistema en acción.

Para el agricultor es muy importante poder controlar los diferentes parámetros que gestiona en su parcela, como puede ser la cantidad de agua que demanda el cultivo, así como los tiempos en los que debe regarse, usar los fertilizantes en las medidas apropiadas y que llegue al punto donde se necesita.

A esto se añade el control de la tierra, la salinidad, la humedad, la temperatura, control de suciedad de filtros, etcétera. El agricultor va a tener que seguir yendo a su parcela, pero se pueden controlar varias a la vez, aunque estén deslocalizadas. Todo esto va a facilitar el trabajo y la eficiencia de los recursos que tienen a su alcance en un entorno en el que cada vez los precios están más ajustados. Todos nuestros desarrollos son personalizables a lo que cada cliente necesita, de tal manera que ninguna instalación es igual. Esto nos lleva a una evolución continua de nuestros productos.

-También han entrado ustedes en el mundo de las telecomunicaciones ¿por qué?

Las telecomunicaciones son fundamentales en la actualidad y lo van a ser en el futuro. Casi todo se moverá a través de una red de fibra óptica de gran capacidad en un futuro inmediato. Debido a esto pensamos que era una buena idea tener una red de fibra óptica para poder ofrecer servicios de entretenimiento. En la actualidad a través del operador Triunfotel ofrecemos servicios audiovisuales, internet de alta velocidad por fibra óptica, telefonía fija y telefonía móvil.

-El sector energético está en pleno cambio ¿Cuáles son sus previsiones para futuro?

En estos momentos no se están facilitando nuevos puntos de acceso y conexión hasta que el Gobierno redacte el nuevo Real Decreto. La situación sanitaria que vivimos está afectando a toda la economía y hay muchas empresas que están aplazando sus inversiones, lo cual va en detrimento de nuevos avances, si bien es cierto que el sector de las energías renovables sigue su ritmo y seguirá creciendo en los próximos años.

La introducción del vehículo eléctrico va a suponer un gran esfuerzo económico y a nivel de extensión de redes, así como en la gestión del control de estas. Todo esto no será inmediato ya que las nuevas instalaciones conllevan un tiempo tanto de autorización de permisos administrativos como de ejecución, además de depender de los diferentes integrantes del sistema eléctrico nacional, que puedan adaptar todas sus redes a la cual se conecta nuestra distribución.