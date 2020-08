Márquez volvió a romperse el húmero al abrir una puerta de su casa

Ha empezado el Gran Premio de la República Checa de motociclismo en el precioso circuito de Brno. Y ha empezado teniendo como protagonista al mismo piloto de siempre, el campeón catalán Marc Márquez (Honda), pese al fulgurante y espectacular inicio de Mundial del francés Fabio Quartararo (Yamaha), que, en dos carreras, con dos victorias, con dos exhibiciones, se ha puesto lider del campeonato, con 50 puntos, dos de dos, y serio candidato al cetro que dificilmente podrá defender el muchacho de Cervera, que, por tercera vez en este arranque de temporada, volverá a ausentarse, el próximo domingo, de la parrilla de salida.

LA MALDITA PUERTA

La noticia que ha merodeado e, incluso, centrado la conferencia de prensa de Brno ha sido lo explicado esta mañana por Alberto Puig, team manager del equipo campeón Repsol Honda, y por Àlex Márquez, hermano del piloto de Honda. Es evidente que el estrés sufrido por la placa de titanio que fijaba el húmero derecho de Márquez fue tremendo, tal y como reconoció el doctor Xavier Mir, pero no es menos cierto que, aunque pudo romperse o doblarse, que nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrió, la verdad es que esa fractura hubiese podido producirse en cuaqluier momento dado el desgaste al que el piloto sometió a la pieza y por cualquier circunstancia.

Pues bien, según ácaba de contar Àlex, "a las siete y media de la mañana del pasado lunes, Marc se levantó en casa antes que yo y que Carlos (García, el fisioterapeuta que ayuda a los Márquez en su preparación física) y decidió sacar a pasear a nuestros perros por el césped de casa y, al abrir una puerta-ventana muy pesada, se le rompió la placa y tuvimos que correr al Institut Dexeus para que le volviesen a operar y a colocar otra fijación". Esa misma explicación era la que había dado, minutos antes, Puig. Es evidente que la pieza estaba ya resentida, forzada, y que su ruptura se hubiera podido producir en cualquier otra circunstancia.

Todos los pilotos presentes en la conferencia de prensa, especialmente Quartararo (Yamaha), Maverick Viñales (Yamaha), Andrea Dovizioso (Ducati) y Valentino Rossi (Yamaha) han lamentado la ausencia de Márquez. "Yo no pienso en el título, no pienso a lo lejos, no pienso en el Mundial, pienso en cada gran premio y en seguir intentando conseguir el mejor resultado posible. Este campeonato será igual de difícil con Marc o sin Marc. Evidentemente, Marc es un piloto muy duro de derrotar en la pista, pero todos partimos de cero en Jerez y tenemos que pelear hasta la última carrera si queremos ser campeones", señaló el 'Diablo' francés, lider del campeonato. La misma idea fue compartida por 'MVK' y 'Dovi'.

Respecto al accidente domestico que, según han explicado Àlex Márquez y Alberto Puig, empeoró la lesión en el húmero derecho del campeón, Rossi dijo que "esas cosas nos ocurren a los deportistas muy a menudo. Yo, por ejemplo, creo que fue en el 2009, poco antes de los primeros test de Malasia, me caí en casa encima de una gran mesa de cristal, que quedó destrozada y me tuvieron que poner puntos en una mano y en el tobillo de un pie. Hay que ir con cuidado, sí".