Mir: "A mí, el positivo de Rossi me acojona"

Es el duelo, no hay duda. Es verdad que un grande, todo un triple subcampeón del mundo de MotoGP en las tres últimas temporada, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati, 97 puntos), va tercero, a 18 puntos del líder, pero el francés Fabio Quartararo (Yamaha, 115), el que tiene más victorias (3), y el mallorquín Joan Mir (Suzuki, 105), el que suma más podios (4), son los dos grandes favoritos para destronar al temible y arrollador Marc Márquez (Honda), en este Mundial exprés.

Pero, de momento, lo que más inquieta al piloto español mejor clasificado y principal favorito para ganar el Mundial es la situación del Covid-19 y, sobre todo, el positivo de Valentino Rossi. Yo, la verdad, es que cuando ves que el tío que, en teoría, más protegido ha de estar, el piloto más experto, el más controlado, da positivo, te acojonas. A mí, lo de Vale me ha acojonado. Y demuestra, desde luego, que debemos extremar aún más las medidas y hay que replantearse que si lo hacemos bien aún hay que hacerlo mejor. Hay que minimizar las posibilidades pero, insisto, si lo coge Rossi es que lo podemos coger cualquier, en cualquier momento.

'Polyccio', sin salir de casa

Pol Espargaró, piloto oficial y líder de KTM, aunque aún no ha ganado como sus compañeros Brad Binder y Miguel Oliveira, no está, tal vez, tan asustado como Mir, pero sí cree que no se puede jugar con el Covid-19. Sé que para todo el mundo es horrible, claro que sí!, pero para un piloto es lo peor que le puede pasar, no correr, no defender tus opciones en el Mundial, tus aspiraciones al título, el trabajo de tu fábrica, la inversión de tus patrocinadores así que yo, al menos, y estoy seguro que todos mis compañeros, extremamos las medidas de protección.

Polyccio asegura que él cuando va de viaje y está en un GP, ni se mueve. Y, cuando vuelve a casa, menos aún. Yo, cuando vuelvo a casa, no me muevo de casa, no salgo con los amigos, no voy a fiesta, no voy a cenas, no celebró cumpleaños, me paso el día lavándome las manos, con mascarilla, incluso viviendo con los míos, que también extreman las precauciones, por mí y por ellos.

El veterano Andrea Dovizioso, buen amigo de Valentino Rossi, no quiso comentar nada del contagio del Doctor, cuyo entorno ha desmentido que se contagiase en la fiesta de cumpleaños de su novia, el pasado martes. No hubo celebración, dicen sus amigos. Yo no hablo de lo que no sé y no sé qué le ha ocurrido a Vale. Eso sí, voy con mucho cuidado pero esta pandemia ha demostrado que nada, nada, está bajo control, así que, a menudo, pienso que no todo está en nuestras manos.