Prepara tu terraza o jardín para este verano.

Tener una terraza o un jardín es una ventaja genial, sobre todo para este verano tan especial que se avecina. Con el confinamiento de por medio, y con la amenaza de una pandemia que siempre puede volver, vamos a buscar más que nunca disfrutar de lo que tenemos en casa en el día a día, y los jardines y terrazas o patios van a tener un papel esencial.

Ahora bien, ¿cómo se puede preparar el jardín o la terraza para el verano? No necesitas ser un experto en cuidado de plantas, ni en obras, ni en decoración, ni nada por el estilo. La clave está en buscar la forma de sacar el máximo partido a este espacio y asegurarte de que está en perfectas condiciones. Y para eso, no hay nada como seguir los consejos que vamos a darte.

¿Cómo preparo mi terraza o jardín para el verano 2020?

Si te estás preguntando qué hace falta para preparar tu jardín o la terraza que tienes en casa y poder sacarle el máximo partido este verano, lo cierto es que lo tienes bastante fácil. Lo que debes hacer es revisar y, sobre todo, centrarte en que debe ser un espacio en el que estarás tú y todas las personas que viváis en casa.

Piensa, también, que se avecina un fuerte calor y que tendrás que buscar la manera de hacer que el tiempo que paséis en esta zona al aire libre sea lo más placentero y disfrutable posible. ¿Lo tienes claro ya? Pues lo siguiente es tan sencillo como seguir las indicaciones que te vamos a dar a continuación:

Revísalo todo y renueva lo necesario



Seguramente las lluvias y otros elementos hayan podido deteriorar parte del mobiliario de tu jardín o de tu terraza. Aunque lo ideal es que hagas revisiones periódicamente y cuides las cosas constantemente, no es algo que suela suceder a menudo porque nos despistamos más de la cuenta.

Aprovecha antes de que entre el verano a fondo y revisa todo lo que haya en tu jardín. Si ves que las sillas están demasiado gastadas, una mesa se ha roto o que tus sillones no lucen tan bien como debieran, tienes dos opciones: sacar al manitas que tienes dentro y arreglarlo todo, o buscar en cualquier catálogo y renovar lo que peor esté. Tú decides, pero no escatimes.

Prepárate para buenas barbacoas

Si tu terraza es grande, o si tu jardín lo permite, sentimos decirte que no lo has estrenado de verdad si no has hecho una barbacoa. Es muy probable que no la hayas hecho porque no tienes una, pero eso tiene remedio. Internet te lo pone más fácil que nunca para comprar cualquier modelo y al mejor precio.

Debes tener en cuenta qué es lo que mejor encaja con las dimensiones de tu espacio abierto, incluso qué propuestas son las que más destacan. En ese sentido, te aconsejamos echar un vistazo a un análisis detallado en hogartop que recopila algunas de las mejores propuestas del mercado para los amantes de la buena barbacoa.

¿No tienes piscina?

No te lo vamos a preguntar otra vez, porque esperamos que tu respuesta sea afirmativa de primeras. Lo cierto es que esto es algo mucho más aprovechable en jardines, ya que suelen dar más margen para jugar con el espacio y colocar una buena piscina. Pero no pienses que por no tener un jardín no podrás, porque para eso están las piscinas desmontables.

Hay modelos de todos los tamaños y todos los materiales, con o sin depuradora, sin soporte o con soporte… No te van a faltar opciones para poder darte un chapuzón con los tuyos cuando el calor más apriete, así que echa un vistazo para ver cuál puedes colocar en tu jardín o terraza.

Prepara un rinconcito para el relax



Aunque bañarse está genial y tener una barbacoa también, lo mejor de contar con un jardín o una terraza es que vas a poder tener un espacio en el que desconectar de todo y relajarte. De hecho, no dudes para nada en montar un rinconcito de relax que te pueda servir de válvula de escape.

Unos cuantos cojines, un toldo para hacer una buena sombra, asientos cómodos… Aprovecha todos los recursos posibles y procura tener en tu terraza o en tu jardín todo eso que te sirva para relajarte, porque así podrás disfrutarlo al máximo este verano.

Con todo esto, podrás disfrutar como nunca antes de tu terraza, de tu jardín, de tu patio o de lo que tengas en casa este verano. No hay nada como la comodidad y la tranquilidad del hogar, y más en tiempos tan complicados como estos. Por eso, no dudes en invertir el tiempo que sea necesario, lo agradecerás cuando junio, julio y agosto llamen a la puerta.