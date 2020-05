¿Qué es el champú en seco y en qué situaciones lo podemos necesitar?

¿Qué es el champú en seco?

El champú en seco es una buena opción para eliminar la suciedad que puede tener el pelo en un momento dado, sin tener que pasar por la ducha.

El champú en seco es especialmente útil en situaciones puntuales cuando no puedes lavarte el pelo, por ejemplo cuando tienes un evento empresarial y no tienes tiempo para ducharte, para ir a un cumpleaños un día que hace mucho frío y no te da tiempo a secarlo después de lavarlo, para retocar y dar volumen de nuevo a tu peinado en una boda, en festivales musicales que duran varios días, etc.

Aparte de limpiar, el champú en seco te refresca el pelo. Algunas marcas de este producto, además, permiten darle un toque de olor diferente con fragancias como aroma floral, de rosas, cereza, entre otros.

Cómo usar champú en seco

A continuación te explicamos cómo usar el champú en seco. Tan solo tendrás que seguir 3 cómodos pasos:

● Agita el spray.

● Aplica en tu pelo, asegurándote de mantener una distancia de unos 30 centímetros.

● Masajea para extender el producto

Y así de fácil: tendrás el pelo con una apariencia estupenda y así podrás salvarte de muchos apuros.

¿En qué situaciones lo puedes necesitar?

Estas son algunas situaciones para las que los puedes usar:

● Si tienes el cabello muy graso, o no te lo puedes lavar todos los días, con el champú seco puedes espaciar estos lavados.

● Si pasas mucho tiempo en el gimnasio y te parece molesto tener que lavarte el pelo todos los días para volver a ir, puedes usar el champú en seco y así no complicarte la vida.

● También se recomienda para personas que tienen el cabello muy fino. El champú en seco contribuye a reforzar el volumen de la raíz. Eso sí, asegúrate de que lo apuntas a las raíces y no a las puntas.

● Además, puede ser una interesante manera de revivir tu flequillo. Tan solo aplica una pequeña cantidad y verás lo bien que queda.

Teniendo en cuenta estas situaciones y muchas otras que se pueden presentar, es recomendable tener siempre champú en seco a mano, ya que nunca se sabe cuando te puede hacer falta.

Dónde comprarlo

Hay muchas marcas que comercializan champú en seco. Tan solo tienes que echar un vistazo a la gran oferta disponible, analizar características, pros y contras, y así tomar una decisión.

Para que no tengas que acudir establecimiento por establecimiento hasta encontrarlo, puedes acudir a tus establecimientos de siempre, como puede ser Druni, Beautik, Primor, Marvimundo, Maquillalia, incluso hasta a grandes almacenes como El Corte Inglés, Alcampo o Supermercados Consumo.

Muchos de estos establecimientos permiten hacer la compra online, por lo que ni tan siquiera hace falta que te desplaces de manera física.

Mejores marcas de champú en seco

De entre la gran cantidad de marcas que existen, hay una que destaca por su calidad y sobretodo por su buen precio. Estamos hablando del champú en seco Batiste. Es nº1 en ventas de champú en seco en Reino Unido, y también está entre las mejores marcas de este tipo de producto en el mercado español. Es de las marcas más bien valoradas por parte de clientas que ya lo han podido probar.