Sostenibilidad y cambio: La apuesta de Banca March en sus nuevos productos

Desde hace algunos años, debido al cambio de ciclo económico en los diferentes mercados y en el mundo de la inversión en general, hemos sido testigos de cómo los activos tradicionales se han visto mermados desde un punto de vista de rentabilidad, pudiendo obtener menores réditos y beneficios debido a los bajos tipos de interés que se ofertan hoy en día. Nuevos estilos de vida y el avance de la tecnología hacen que sea necesario cambiar la forma de invertir y adoptar un nuevo modelo más acorde a los tiempos que corren.

Además, en un contexto de pandemia como este, donde la economía a nivel mundial se ha resentido, es más necesario que nunca revisar el modo de invertir, poniendo en marcha fondos de inversión sostenibles que puedan adaptarse mejor al frágil panorama económico que se vive hoy en día y garanticen beneficios en el medio y largo plazo. En Banca March apuestan firmemente por estos nuevos modelos de inversión y ofrecen distintos planes y productos que garantizan una más que interesante rentabilidad. No dejes de visitar el Espacio del Ahorrador de Banca March, donde podrás encontrar información acerca de las distintas ideas de inversión que ofrecen.

Sectores con futuro en un mundo cambiante

A lo largo de esta pandemia, hemos sido testigos de cómo determinados sectores han sobrellevado mejor la actual crisis que otros. Estos son el sector tecnológico y el de la salud, los cuales destacan con respecto a los demás hablando en términos de rentabilidad. Además, los planes de reconstrucción de la economía post-Covid se basan en fomentar el desarrollo económico con un enfoque tecnológico, desarrollándose con base en la era digital en la que estamos actualmente.

Invertir en estos sectores es la mejor apuesta si estamos buscando la mayor rentabilidad posible, ya que se espera que las distintas empresas que tengan el grueso de su actividad en estos dos sectores obtengan mejores resultados que las demás en los próximos años.

Soluciones que propone Banca March

Aquí es donde aparece Banca March, cuyo modelo de negocio está basado en ofrecer las mejores oportunidades a sus clientes, creciendo con ellos y asesorándoles en todo lo necesario. Gracias a esta filosofía, de prudencia y compromiso, Banca March dispone de buenos ratios de solvencia, ofreciendo asesoramiento personalizado a todos los inversores así como diferentes opiniones sobre las distintas carteras de inversión que se ofrecen con el fin de que el cliente pueda seleccionar aquella que mejor se adapte a sus necesidades.

Conocer los distintos mercados, unido a la experiencia de Banca March en estos sectores, le permiten ofrecer a sus clientes las mejores oportunidades de inversión, obteniendo grandes rentabilidades, así como distintos productos de inversión, orientados hacia esos criterios de sostenibilidad, apostando siempre por la tecnología y nuevos estilos de vida. Sobre estas tendencias están basados los productos Next Generation y Mediterranean Fund.

Next Generation

Se trata de una de las estrategias de inversión más populares de Banca March. Next Generation invierte en tendencias globales que están transformando la sociedad y la economía. Sin duda, una buena oportunidad de inversión que no solo generará rentabilidad, sino que contribuirá a configurar el futuro. Su objetivo no es otro que rentabilizar los cambios, materializando en una cartera de fondos aquellas inversiones que son apuestas ganadoras de futuro y una buena alternativa en el presente.

Mediterranean Fund

Se trata de un fondo de renta variable global que invierte en dos tendencias de gran importancia a nivel mundial, relacionadas con algunos de los objetivos importantes de desarrollo sostenible marcados por Naciones Unidas para 2030. No son otros que los océanos como fuente de riqueza y el agua como bien necesario para la vida en nuestro planeta. Este fondo se encarga de invertir en empresas cotizadas comprometidas con la mejor utilización de los recursos de los océanos, así como en aquellas relacionadas con la gestión y el tratamiento responsables del agua.