Mociones y censuras

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Totalmente cierto, en la política española tiene más éxito la técnica del avestruz, hacerse el sueco, si te vi ni me acuerdo y el oye, perdona pero lo que me dijiste se me olvidó.