Sobran datos

Tenemos un grave problema que se llama covid-19, y como es un virus no lo vemos. Pero más grave es que en la televisión solo hablan y hablan del aumento de casos y de muertes, y no entendemos nada. Estamos hartos de oírles cada día con la misma cantinela. ¿De verdad se piensan que alguien les escucha? En ningún momento nos enseñan lo importante. No lo vemos, pero pueden hacérnoslo visible con anuncios diarios en televisión. Podrían enseñarlo con dibujos saliendo del aliento de una persona portadora con mascarilla nueva: cuando va por la calle, cuando entra en el bus, cuando habla en voz alta con los amigos, cuando compra en una tienda, cuando habla en un local cerrado, cuando habla en un espacio abierto, cuando se la quita para comer y está en un grupo, cuando se la quita para fumar, cuando tose, cuando estornuda, cuando no se lava las manos. Y lo mismo todo con la mascarilla vieja. Cuando se toca la cara y después pulsa el botón del ascensor con la misma mano. Todo esto se puede mostrar fácilmente de forma visual. ¿Por qué no educan a la población? ¿Porque no saben, no quieren o no pueden? Tenemos unos políticos nefastos que mandan y dan órdenes, pero que no enseñan gráficamente a la población a defenderse del covid-19. No lo vemos, ni nos lo hacen ver.