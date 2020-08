Nos sobran los motivos

Señores, abróchense los cinturones, la carrera ha comenzado. Lo que no sabemos es la pista por la que debemos correr, la principal o las secundarias, aunque algunos al parecer ya lo han decidido, es más, creo que hacía tiempo lo habían madurado, aunque sigan verdes. Sí, me estoy refiriendo a las convocatorias de huelga contra un inicio de curso escolar que sigue sin aclararse, sin concretarse y desde luego adaptado a la emergencia social más que a la emergencia sanitaria y por descontado a la educativa y en recursos, proporcional por CCAA, al presupuesto propio y al extra del gobierno central, aunque todas ellas están simplemente acatando las recomendaciones del Ministerio de Educación y todas ellas están parejas en cuanto a medidas adoptadas o por adaptar. Por ello es extraño que centrales sindicales de ámbito nacional, convoquen en unas comunidades sí y otras no, cuando todas están haciendo lo mismo, y puestos a denunciar, y por poner un ejemplo, más razón y motivo tendríamos en Extremadura, sin el 2% de los madrileños, y tras el truco de las rebajas en las plantillas, es decir, te subo la prenda 300 euros más, para alegrarte el día con un descuento de 600.

No señores, en caso de huelga, hágala usted a quien recomienda grupos burbujas de entre 20 y 25 alumnos, que impide obviamente el aumento de ratios, pues después se nos exige cumplir el déficit. En caso de huelga, hágala usted a quién no planificó con las CCAA unas actuaciones conjuntas a seguir en todo el Estado avaladas, supervisadas y aprobadas por Sanidad. Denuncie falta de personal cualificado sanitario en los centros, por cierto, ahora demandada y con anterioridad criticada. Denuncia falta de planificación curricular para adaptarnos a esta situación, denuncien lo que quieran, pero háganlo ante el responsable de este caos, no a quien tiene las competencias delegadas que lo que hace es asumir las directrices Ministeriales, aunque puede desobedecerlas, pero el error viene de arriba, no de abajo.

Vamos a ser serios, que el problema no es madrileño. El problema es de todos y de todas, en Alconchel y Vegaviana, por eso el problema era de todos y la solución debía venir por quien dirige a todos, o debiera dirigirlos, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad, y no sólo delegar o tirar balones, cañonazos más bien, a sus Presidentes Autonómicos y a sus Consejeros.

Si hay contagios masivos la culpa no será ni de Vara ni de Ayuso precisamente, la culpa la tendrá la dejación de funciones de quien debe limitar aulas de diez a doce alumnos, dos metros de distancia, mascarillas obligatorias o un profesional sanitario en cada centro, es decir, Sanidad. Y si además de recoger, queremos enseñar, planes de estudio adaptados, flexibilidad horaria y curricular, ampliación de plantillas, formación online, digitalización, protocolos viables, supervisados y aprobados por centro y por localidad, etcétera, es decir, autonomía verdadera curricular, de organización y de gestión, Alemania lleva años trabajando así, haberse puesto manos a la obra en Junio, no la primera semana de Septiembre.

Para hacer huelga nos sobran los motivos, cierto, pero en todos sitios, en algunos más que otros, por cierto, y las denuncias a quien debe asumir las demandas de toda la comunidad educativa de todas las comunidades educativas. ¿Quién Celaá… Celaá?