El alcalde de Plasencia sobre el archivo de la causa por prevaricación: "Se ha hecho justicia"

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha afirmado que "se ha hecho justicia", en relación con el archivo de la causa abierta contra él por un supuesto delito de prevaricación administrativa relacionado con la existencia de viviendas ilegales en la sierra de Santa Bárbara.

El primer edil ha comparecido este jueves ante los medios para valorar la decisión del Juzgado de Instrucción nº1 de Plasencia de decretar el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, que se inició como consecuencia de una denuncia presentada por María del Carmen Gómez Ariño, vecina de la localidad.

Pizarro ha asegurado que declarar como investigado "fue una experiencia nada agradable, sobre todo cuando el trasfondo era, como todos sabemos, más personal y político que verdaderamente objetivo desde el punto de vista judicial".

En este sentido, ha recordado que el procedimiento se inició porque hubo una denuncia en febrero "que venía del entorno de la entonces diputada regional de Ciudadanos y hoy diputada nacional, Victoria Domínguez, ya que la interpuso la cuñada del entonces edil de Ciudadanos de Plasencia, Juan Carlos Hernández".

"En aquel momento, Victoria Domínguez declaraba en un proceso judicial que tenía que ver con este mismo asunto y ellos urden esta estrategia para que los titulares no sean solo ella, sino también yo", ha aseverado.

Fernando Pizarro ha manifestado su "satisfacción" ante el hecho de que el auto de la jueza "establezca, además con un informe del fiscal, que no solo no hemos cometido ningún delito sino que hemos hecho las cosas bien en una materia tan complicada con es la urbanística y que se ha actuado de una manera responsable".

"Al final no hay mal que por bien no venga, ya que esto me permite hablar del presente y del futuro más inmediato, en el que vamos a seguir trabajando con la misma rigurosidad que lo hemos hecho hasta ahora", ha apuntado.

El alcalde ha hecho hincapié en que el Gobierno placentino está formado "por gente noble, trabajadora y responsable que estamos haciendo lo que tenemos que hacer y que se ha tenido que enfrentar a una situación desagradable con un trasfondo personal y político".

"No me ha quitado el sueño, pero no ha sido agradable", ha asegurado el primer edil antes de afirmar que estas cosas "te hacen más fuerte y te hacen ver que no todo el mundo es bueno y que no todo vale aunque nos dediquemos a la política", ha señalado.

En este sentido, ha anunciado que aunque la denunciante recurra al archivo de la causa, el auto de la jueza y la posición del fiscal "nos dan cierta tranquilidad".

De igual forma, ha adelantado que, una vez que termine todo el proceso, se planteará ejercer acciones legales contra la persona que le denunció.