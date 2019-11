El alcalde se siente «engañado» por Vara por los presupuestos

El centro de menores de Valcorchero, la segunda fase del desdoblamiento de la EX-370 y Martín Palomino. Son las principales obras relacionadas con Plasencia que aparecen en los presupuestos generales de la Junta del 2020 y para el alcalde placentino suponen «nada nuevo bajo el sol» .

Porque Fernando Pizarro subrayó ayer que «está todo lo que estaba en el periodo anterior -en los presupuestos de este año- y no se ha ejecutado». En alusión a que el PSOE pueda replicar que hay otras partidas como la financiación para planes de empleo, dijo que «es una bobada porque nos afecta a todos los ayuntamientos. Han vuelto a poner lo que había y poco más».

Por eso, ayer dijo sentirse «absolutamente engañado», después de que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, le citará en Mérida para conocer las demandas y necesidades de Plasencia de cara a los presupuestos. «No sé para qué he tenido una reunión con él». Afirma que acudió por la confianza en que «un partido que gobierna la región con mayoría absoluta» introdujera alguna de las peticiones para la ciudad, pero dado que en su opinión no ha sido así, señaló: «para eso no me llames, me parece poco leal».

Recordó que llevó al presidente de la Junta un documento con 31 medidas y necesidades, como por ejemplo la reapertura del matadero, un vial al hospital y en la carretera de Trujillo o más subvención para el CRPS. Por eso, porque «no nos vamos a quedar de brazos cruzados», anunció que el PP presentará enmiendas «de las 31 cuestiones» con la esperanza de que se admita alguna.