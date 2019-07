Baja la actividad en los pabellones, al estar en trámites un modificado

La reducción de la actividad en la obra de conversión de los pabellones militares de Plasencia en residencia de mayores es evidente. En los últimos días, ha sido difícil ver trabajadores, aunque la empresa señala que hay en torno a 16 personas trabajando actualmente. Precisamente, esta semana, el alcalde ha mantenido una reunión con el jefe de obras de la empresa JOCA para conocer la situación de los trabajos y ayer, Fernando Pizarro, explicó que la actividad se ha reducido porque se está tramitando una modificación del proyecto inicial que impide continuar con algunas actuaciones. Además, señaló que la empresa está aprovechando esta circunstancia para dar vacaciones al personal.

Según Pizarro, la modificación que está en trámites incluirá cambios en aspectos «que no se ajustaban a los criterios de eficiencia energética». En palabras de Emiliano Clemente, jefe de obras de JOCA, se trata de «mejóras técnico-funcionales para ajustarse a la normativa, que es muy exigente. Estamos mejorando la propuesta que había». En cuanto a las vacaciones del personal, dijo que algunos ya lo están y otros las tendrán en breve. No obstante, negó que no haya actividad porque, según señaló, se está trabajando en jornada intensiva de siete de la mañana a dos de la tarde y «hay gente dentro y fuera, haciendo cimentaciones y estructuras» y trabajando en huecos y suelos.

El alcalde dijo ayer que el modificado «tenía que estar ya», pero se está retrasando y espera que la empresa lo presente en el ayuntamiento en el mes de agosto para, tras revisarlo, poder retomar al 100% los trabajos «en septiembre u octubre». Como ejemplo, puso que las cubiertas de la tercera planta ya levantada no se pueden instalar porque faltan cuestiones del modificado.

Además, señaló que fue una propuesta de la empresa junto con los técnicos municipales y subrayó que «no supondrá un aumento de la inversión», de 3,2 millones de euros, financiados en un 80% por Europa. Tampoco cree que vaya a suponer una ampliación del plazo de ejecución, de 18 meses, porque «los tiempos van bastante bien».

En cuanto a problemas con las nóminas, sobre todo de retrasos en los pagos, criticados por algunos trabajadores, el jefe de obras señaló ayer: «No me consta que haya retrasos».