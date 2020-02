El dueño de Monprint, dispuesto a negociar una quita de las huertas

El Ayuntamiento de Plasencia ha abierto la puerta a negociar la eliminación de la claúsula de reversión del suelo donde se ubicó Monprint y que ha comprado una empresa placentina por una quita de los intereses de las huertas de La Isla, ya que el comprador es uno de los acreedores de esa deuda municipal. Mientras está a la espera de los informes jurídicos que dirán si esa opción es posible y el ayuntamiento puede obtener algún beneficio económico por ese terreno, el nuevo dueño del suelo se ha mostrado dispuesto a negociar esa compensación.

«Yo siempre estoy dispuesto a hablar y negociar lo que sea necesario con el ayuntamiento», manifestó ayer Eugenio Hernández, uno de los propietarios de la empresa Grúas Eugenio, compradora del terreno. Eso sí, señaló que «el ayuntamiento tiene que medir bien la cifra y tener mesura a la hora de pedir».

Porque afirma que la cláusula «a mí no me molesta y podría estar ahí eternamente». No obstante, recuerda que es un impedimento para la instalación en el solar de tres empresas internacionales con las que ha mantenido conversaciones y que han dado de plazo hasta junio para decidir si se instalan o no, en función de si continúa o no esa cláusula.

El edil de Urbanismo, José Antonio Hernández, ya ha señalado que ha pedido un informe jurídico para saber cómo actuar y si es posible obtener un beneficio económico del solar. Mientras, el empresario espera una propuesta escrita de esa compensación y, aunque apunta que «el ayuntamiento es conocedor de que la cláusula está vacía y no tienen nada, si hacen una propuesta económica y nos interesa, hablaría con Ibercaja».

Según desvela, después de que el pleno aprobara no renunciar a la cláusula, la entidad bancaria ha recurrido a la vía judicial, al juez que llevó el concurso de acreedores de Monprint, para pedir que se retire la cláusula, al haber recibido un bien con una carga. En caso de que el juez contestara favorablemente, «se quitaría» y el ayuntamiento no tendría derecho a nada. Mientras, «nosotros estamos dispuestos a colaborar como siempre».