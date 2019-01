Los geriatras avisan: «Es imposible asumir la demanda sin personal»

Alos problemas en los servicios de Traumatología y Dermatología se han sumado ahora los de Geriatría del hospital Virgen del Puerto. En realidad es ahora cuando los geriatras han decidido alzar la voz porque, aseguran, «ya no sabemos qué hacer», para que la gerencia y el Servicio Extremeño de Salud (SES) atiendan su demanda de un aumento de plantilla. «No es un capricho», subrayan: «El servicio necesita desde el 2011, justificado por escrito con datos, una persona más y que se valore».

Así se lo han venido reclamando en repetidas ocasiones, por el aumento de la demanda asistencial y porque «desde el 2009 no hay aumento de plantilla». «Estamos agotados», se lamentan.

La gota que ha colmado el vaso de su paciencia ha sido la finalización, el pasado día 31, del contrato de una persona que comenzó a trabajar en mayo con un contrato eventual, vinculado según la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales a un proyecto sobre cronicidad.

Hasta entonces, eran 4 geriatras atendiendo consultas y un total de 30 camas, añadido a las guardias y la formación. Gracias a esa cuarta persona, porque «la unidad cuenta con tres facultativos y va a continuar así», según Sanidad, una ha podido dedicar tres días a la semana, toda la mañana, a pasar consulta, tanto a nuevos pacientes como a revisiones. «Algunas personas llevaban esperando desde el 2014».

Sin embargo, terminado el contrato temporal y sin ampliación de plantilla, «no podemos mantenerlo, es imposible asumir la demanda asistencial con tres personas». Como ejemplo, ponen que tienen 504 revisiones pendientes, que corresponden a «personas que hay que revisar en algún momento y muchas citas están pendientes desde el 2015».

Solo entre enero y marzo y, según sus datos, tienen programadas 84 consultas, 78 según Sanidad. Otra consecuencia de esta situación es que un proyecto de Ortogeriatría en coordinación con Traumatología, que ha obtenido el visto bueno de la gerencia: «No podemos llevarlo a cabo con tres personas».

«Porque la población envejece y no damos abasto ya que tenemos un número exagerado de pacientes. Es vox populi en el hospital la carga asistencial que llevamos y hemos justificado la ampliación por volumen, con datos de gestión y de satisfacción de usuarios y no nos hacen caso. No hay derecho. Los pacientes del área de Plasencia -mayores de 85 años y con riesgo de deterioro y múltiples enfermedades, que es el que tratan- se merecen una atención adecuada y nosotros también», claman.