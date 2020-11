Los industriales de Martín Palomino creen que "no hay voluntad política" de realizar la obra

Los Presupuestos Generales del Estado han recortado la partida para la obra de adecuación de las avenidas Martín Palomino y España de Plasencia de dos millones de euros a 200.000. Lo desveló el alcalde, Fernando Pizarro y lo confirmó el PSOE municipal, que dijo sin embargo que el resto llegará vía subvención y el «compromiso» de ejecutar la obra existe. Pero para la asociación de industriales y residentes de las avenidas, «si esto es así, significaría que claramente no hay ninguna voluntad de llevarla a cabo».

Su presidente, Eduardo Muñoz, ha subrayado que «este año tienen una oportunidad de oro», dada la «lluvia de millones» anunciada por Europa y que llegará a España para atajar las consecuencias del covid. Por eso, «si no nos toca nada, es que no existe voluntad política. Que no me hablen de convenios ni de otra cosa».

Muñoz ha señalado además que, si los empresarios salen a la calle para pedir mejoras, entre ellas la de Martín Palomino, «nos sumaríamos, siempre que fuera una convocatoria apartidista».