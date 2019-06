Lleno total en el día grande de feria

Un año más, como era de esperar, ayer sábado fue el día con más aglomeraciones de la feria de Plasencia. Hubo lleno casi absoluto tanto en la zona centro como en el recinto ferial. El motivo es evidente, aunque los placentinos hayan tenido dos días festivos para divertirse, los vecinos de los municipios y comarcas del entorno, no, y es el sábado el día en que tradicionalmente se desplazan hasta la capital del Jerte. Además, hoy es día no laborable y estaba permitido trasnochar.

Un día más, las familias con hijos quisieron aprovechar las actividades y castillos hinchables del parque de La Isla, porque hoy no los habrá. A su vez, la hora de las cañas fue más multitudinaria que nunca, con calles por las que era difícil pasar y música en directo de charangas y en vivo en cada vez más establecimientos.

Fueron muchos los que empalmaron estos momentos con el concierto que el grupo placentino Aliño Callejero dio en la plaza Mayor y, más tarde, con los andaluces Los Rebujitos, el broche musical a unos conciertos gratuitos en la plaza Mayor donde la afluencia de público ha sido la nota dominante. Eso sí, hosteleros de zonas próximas al ferial se han lamentado de que ninguno se haya programado en el recinto.

Y en el ferial, tras la novedosa experiencia del viernes de dos horas sin sonido, que aprovecharon padres de niños con autismo, pero también otros muchos, anoche no entraba un alfiler. En este espacio, otra queja ha sido la de los padres de menores de 18 años, que han visto cómo no había caseta light y no les permitían entrar en ninguna sin la compañía de un adulto. El alcalde ha dicho que ningún empresario ha querido encargarse de su gestión, pero la intención es que el próximo año sí la haya.

Se ha notado el refuerzo policial con agentes nacionales y también el de Protección Civil, con voluntarios de Leganés, Hervás y Moraleja.

La feria se termina hoy, tradicional día de resaca, con la corrida de rejones, a las siete de la tarde, para Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens.