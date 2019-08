Medio Ambiente trabaja para sustituir los plátanos por olmos

El concejal de Medio Ambiente, Sergio López, anunció que desde la concejalía se está preparando un plan para sustituir los plátanos de sombra por olmos. De esta manera se trabaja en el compromiso que adquirió el alcalde hace unos meses para eliminar de forma progresiva esa especie que, además de causar alergias, también provoca el levantamiento de los acerados.

Pero la tarea no es fácil. «No se pueden eliminar rápidamente, ya que supone que tendríamos que levantar todas las zonas en las que se sitúan y es algo que no podemos hacer tan fácilmente, pues, además del tronco, se tendrían que quitar las raíces y esto es una labor compleja que no se puede realizar de forma rápida», explicó Sergio López, para quien la solución pasa por ir sustituyéndolos progresivamente, «aprovechando las diferentes obras que se realicen y que requieran la eliminación de estos árboles, como ya ha ocurrido en la glorieta de Enfermería, por ejemplo», señaló el concejal de Medio Ambiente.

se plantarán olmos / Y la solución de recambio está en los olmos, «una especie que siempre ha acompañado a todas las poblaciones y a Plasencia, también». Sin embargo, en la ciudad ya solo queda uno en la entrada a la ermita de la Virgen del Puerto, que se calcula que tiene unos 200 años. «Los olmos siempre han existido aquí y los últimos que quedaban eran seis que estaban en la plaza Mayor y se quitaron, en 2006, además de por la remodelación que sufrió este espacio, porque tenían la enfermedad de la grafiosis, que hacía que ya no tuvieran mucha vida y fueran un peligro», explicó López.

De esta forma, el ayuntamiento ya ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente la donación de 200 olmos para poder replantarlos en la ciudad, gracias al Programa Olmo de 1986, con el que se crearon clones sanos para entregarlos a las administraciones públicas que los requieran para plantarlos en suelo de uso público. «Lo único que se nos exige es hacer un seguimiento de las especies plantadas e informarles y colaborar con el Grado de Forestales que se imparte en la Universidad de Extremadura, en el centro universitario placentino», subrayó Sergio López.

De momento, los primeros se plantarán en la zona de los parques de la Coronación y la Isla y cerca del Arroyo Niebla, avanzó el concejal, quien espera poder disponer de las suficientes plantas como para utilizarlas también en la regeneración de la masa arbórea del paseo fluvial, entre otros lugares.